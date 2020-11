"युटोपियन'ने दिला ऊस उत्पादकांना प्रतिटन 200 रुपयांचा हप्ता ! कामगारांनाही मिळाला 16.66 टक्के बोनस 

मंगळवेढा (सोलापूर) : तालुक्‍यातील कचरेवाडी येथील युटोपियन शुगर्स लि., पंतनगर या कारखान्याने 2019-20 या कालावधीत गाळप केलेल्या उसास प्रति मे. टन 200 रुपयांप्रमाणे होणारी रक्कम ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर जमा करत व कामगारांनाही 16.66 टक्के बोनस म्हणून दिल्याची माहिती कारखान्याचे चेअरमन उमेश परिचारक यांनी दिली. या वेळी बोलताना चेअरमन उमेश परिचारक म्हणाले, की युटोपियन शुगर्सने गळीत हंगाम 2019-20 मध्ये चार लाख तीन हजार 232 मे. टन इतक्‍या उसाचे गाळप करून 9.91 टक्के इतक्‍या सरासरी रिकव्हरीने 3 लाख 99 हजार 500 क्विंटल इतकी साखर उत्पादित केली आहे. चालू वर्षी ऊस उत्पादकांकडे पुरेशा प्रमाणावर ऊस आहे. मात्र कारखाना प्रशासनावर विश्वास टाकून ज्या ऊस उत्पादकांनी 2019-20 या गळीत हंगामामध्ये युटोपियन शुगर्सला ऊस दिला, त्या सर्व ऊस उत्पादकांना दिवाळी भेट देणार असल्याचे कारखाना प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. त्यास अनुसरून शब्दपूर्ती करीत ऊस उत्पादकांना प्रति मे. टन 200 प्रमाणे होणारी रक्कम त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर ही रक्कम मिळत असल्याने ऊस उत्पादकांमध्ये चैतन्यमय वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच कारखान्याच्या वतीने कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांना दिवाळीची साखरही घरपोच देण्यात येणार असल्याचे सांगून, शेती विभागामार्फत साखरेचे वाटप सुरू करण्यात आले आहे. कारखान्याच्या उभारणीमध्ये कामगारांचेही योगदान तितकेच महत्त्वाचे आहे. कामगारांची जिद्द, चिकाटी व सकारात्मक दृष्टिकोन या बाबी कारखान्याच्या प्रगतीमध्ये हातभार लावणाऱ्या असतात. त्यामुळे त्यांची ही दिवाळी गोड करण्याच्या उद्देशाने कामगारांनाही 16.66 टक्के प्रमाणे बोनस देण्यात आला असल्याची माहिती चेअरमन परिचारक यांनी दिली. या वेळी कारखान्याचे सर्व खातेप्रमुख व अधिकारी वर्ग उपस्थित होता. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Utopian Sugars gave installments to farmers and Diwali bonuses to workers