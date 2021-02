वैराग (सोलापूर) : पोलिसांनी स्वतःचा जीव धोक्‍यात घालत एका फरार अट्टल चोर व गंभीर गुन्हेगाराच्या मुसक्‍या आवळल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून तो वैराग पोलिसांना हवा होता. त्याच्यावर अनेक प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल असून, वैराग पोलिसांनी त्यास ताब्यात घेण्यात यश मिळवले. दिलीप बाबलिंग्या भोसले (वय 42, रा. लाडोळे, ता. बार्शी) असे ताब्यात घेतलेल्या आरोपीचे नाव आहे. गेल्या दहा - बारा वर्षांपासून पोलिस त्याच्या मागावर होते. मात्र तो पोलिसांच्या हाती सापडत नव्हता. पोलिसांना चकवा देत पसार होत असे. अनेक ठिकाणी रात्री - अपरात्री दरोडा, चोऱ्या, घरफोडी, लुटून हाणमार करणे आदी विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांत तो पोलिसांना हवा होता. त्याच्यावर सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल आहेत. लाडोळे येथील एका वस्तीवर शनिवारी (ता. 13) तो येणार असल्याची माहिती पोलिसांना खबऱ्यामार्फत मिळाली होती. पोलिस निरीक्षक विनय बहिर, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महारुद्र परजने यांच्या एका पथकाने त्यावर पाळत ठेवली होती. तो एका वस्तीवर येताच दबा धरून बसलेल्या पोलिसांच्या पथकाने त्यास पकडले. तातडीने त्याची वैराग प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय तपासणी करून अटक करून त्यास न्यायालयासमोर उभे केले असता, त्यास पोलिस पाच दिवसांची कोठडी ठोठावण्यात आली. पोलिसांच्या चौकशीत त्याने वैराग भागात केलेल्या गुन्ह्यांची कबुली दिली असून, करण्यात आली आहे. चोरांच्या टोळीचा तो प्रमुख असून अनेक गुन्ह्यांचा शोध त्याच्याकडून लागण्याची शक्‍यता वैराग पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक विनय बहिर यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Vairag police arrested the accused who has been absconding for ten years