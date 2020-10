बदली झालेल्या ग्रामसेवकांनी मुख्यालय न सोडल्याने गावगाड्यात सुरू आहे राडा ! 

मंगळवेढा (सोलापूर) : मंगळवेढा तालुक्‍यात प्रशासकीय बदली झालेले ग्रामसेवक नियुक्त गावांचा पदभार घेतला नसल्याने या गावांसह प्रशासक असलेल्या गावातील नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सध्या कोरोना संकटात गावगाड्यात राडाच असल्याचे चित्र आहे. याचा हकनाक त्रास जनतेला सोसावा लागत आहे. सध्या तालुक्‍यात बहुतांश गावांत पावसामुळे घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. निरुपयोगी गवत वाढल्याने डासांचा प्रादुर्भाव होऊन रोगराई वाढत आहे. कोरोनाने भयभीत झालेल्या नागरिकांना उपचारासाठी पळापळ करावी लागली. त्यातच पंचायत समितीने नुकतीच काही ग्रामसेवकांची बदली केली. त्यातील काहींनी पदभार सोडला. पण नवीन ग्रामसेवकांना शासकीय योजनेच्या लाभासाठी जुने ठराव दप्तर दिले नसल्याने पदभार घेता येईना. तर अकोला, कचरेवाडी, डोणज, अरळी, तांडोर - तामदर्डी या गावांतील प्रशासकीय बदल्या झालेल्या ग्रामसेवकांनी ना पदभार सोडला ना नियुक्त गावाचा पदभार घेतला. अशाने याही गावांतील नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तर या गावातील ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल संपल्याने प्रशासकांची नियुक्ती केली. त्यामुळे डोणज, तांडोर, अरळी, कचरेवाडी या गावांत प्रशासकाने कुणाच्या अधिकारात काम करायचे, याबाबत संभ्रम असल्याने त्यांनाही पदभार घेता येईना. सध्या अत्यावश्‍यक सुविधांसाठी खर्च करताना कोणाच्या सहीने करावा, हे निश्‍चित झाले नसल्याने गावगाड्यात जनतेला सुविधा देण्यावरून राडा सुरू आहे. ग्रामसेवकांना विविध विभागांशी संबंधित बैठकीला हजर राहताना बदली झालेल्या ग्रामसेवकांनी उपस्थित राहून केलेले कामकाज नियमात बसणार का, याबाबत विचारणा होत आहे. ग्रामसेवकांचे बदली प्रकरण पंचायत समितीच्या जबाबदार अधिकाऱ्याला भोवले असून, आमदार भारत भालके यांच्या आढावा बैठकीत चोखामेळा नगर व दामाजी नगर या मोठ्या ग्रामपंचायतींना ग्रामविकास अधिकारी नियुक्त न करता ग्रामसेवक का दिला, याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यात आली. पण प्रभारी गटविकास अधिकारी नवीन असल्याने याबाबत चौकशी करतो, असे सांगण्यात आले. सध्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासन नियमाप्रमाणे ग्रामविकास दर्जाचा अधिकारी देण्याच्या सूचना दिल्या. पण अधिकाऱ्यांचे कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नसल्याने याचा त्रास ग्रामीण जनतेला विविध योजनांच्या लाभासाठी लागणारे दाखले व ग्रामसभा ठरावासाठी होत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Various problems are being created as the transferred Gram Sevaks have not left the headquarters