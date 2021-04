विजयपूर रोड, होटगी रोड, जुळे सोलापुरात सर्वाधिक रूग्ण ! आज नवा उच्चांक; 1301 रूग्ण तर 27 जणांचा मृत्यू

सोलापूर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबावा या हेतूने जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्‍तांनी कडक निर्बंध लागू केले. आज शहरातील 249 ठिकाणी 376 रूग्ण आढळले असून 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोना वाढीचा वेग आणखीच वाढला असून आज सर्वाधिक एक हजार 301 रूग्णांची वाढ झाली असून तब्बल 27 रूग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. कोरोना काळातील ही सर्वाधिक रूग्णवाढ असून मृत्यूही सर्वाधिक आहेत. ठळक बाबी... शहरात आज वाढले 376 रूग्ण; 38 वर्षीय महिलेसह 15 जणांचा मृत्यू

ग्रामीणमध्ये माढ्यात सर्वाधिक 187 रूग्ण; आज वाढले 925 रूग्ण तर 12 जणांचा मृत्यू

शहर-जिल्ह्यात एकूण वाढले एक हजार 301 रुग्ण; 11 महिला अन्‌ 16 पुरुष ठरले कोरोनाचे बळी

सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील पाच हजार 751 रूग्णांवर सुरु आहेत विविध रूग्णालयात उपचार

शहरातील रूग्णसंख्येने ओलांडला 20 हजारांचा टप्पा; 846 रूग्णांचा झाला आतापर्यंत मृत्यू

ग्रामीण भागाची रूग्णसंख्या 53 हजार 436; आतापर्यंत 1312 रूग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी

आतापर्यंतची उच्चांकी रूग्ण व मृत्यूची नोंद; निर्बंधानंतरही कोरोना रूग्णवाढीचा आलेख चढताच

होटगी रोड परिसरात 13, विजयपूर रोडवर 30 तर जुळे सोलापूर परिसरात आढळले आज 21 रूग्ण शहरातील विजयपूर रोडवरील भूषण नगरातील 38 वर्षीय महिलेसह आज आठ पुरुष आणि सात महिलांचा कोरोनाने बळी घेतला. तर ग्रामीण भागातील आठ पुरुषांचा आणि चार महिलांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. माढा, माळशिरस, पंढरपूर, करमाळा, बार्शी या पाच तालुक्‍यात आज सर्वाधिक रूग्ण आढळले आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून नागरिकांना मास्क वापरा, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करा, स्वच्छता राखा असे आवाहन करूनही सर्रासपणे नियमांचे उल्लंघनच होत असल्याची स्थिती आहे. प्रशासनाचे निर्बंध आणि पोलिसांची दंडात्मक कारवाई सुरू असतानाही कोरोना सुसाट सुटला आहे. पहिल्या व दुसऱ्या लाटेतील सर्वाधिक रूग्ण आणि मृत्यूची नोंद आज झाली. दरम्यान, नागरिकांनी नियमांचे पालन करून स्वत:बरोबरच कुटुंबियांचीही काळजी घ्यावी, लक्षणे असल्यास वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने लवकर उपचार करून घ्यावेत, असे आवाहन महापालिकेचे आरोग्याधिकारी डॉ. बिरूदेव दुधभाते यांनी केले आहे. तालुकानिहाय आजचे रूग्ण

अक्‍कलकोट (8), करमाळा (100), बार्शी (133), माढा (187), माळशिरस (159), मंगळवेढा (59), मोहोळ (65), उत्तर सोलापूर (21), पंढरपूर (131), दक्षिण सोलापूर (49) आणि सांगोला (13).

Web Title: Vijaypur Road, Hotgi Road, jule solapur most patients in today ! New highs today; 1301 patients and 27 deaths