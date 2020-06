बेड रिकामे होण्याची सोलापुरात प्रतिक्षा

सोलापूर : शहरातील कोविड रुग्णालयात कोरोना रुग्ण संख्या वाढत असल्याने बेडची संख्या अपुरी पडत आहे. काही ठिकाणी बेड रिकामे होण्याची प्रतीक्षा रुग्ण करीत आहेत. अश्‍विनी हॉस्पिटलमध्ये 90 कोविड बेडवर कोरोनाबाधित 33 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. 57 संशयितांना उपचारास दाखल केले असून रुग्णालयात एकही बेड शिल्लक नाही. चंदन न्यूरोसायन्स रुग्णालयात 60 व 12 संशयित रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. या रुग्णालयात 16 बेड शिल्लक आहेत. मार्कंडेय रुग्णालयात 90 कोरोनाबाधित रुग्णावर तर 15 संशयितांवर उपचार होत आहेत. या रुग्णालयात एकही बेड शिल्लक नाही. यशोधरा हॉस्पिटलमध्ये 54 कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यात येत आहेत. केवळ सहा बेड शिल्लक आहेत. लोकमंगल जीवक हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध सर्वच 40 बेडवर कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. गंगामाई हॉस्पिटलमध्ये 15 कोरोनाबाधित तर 21 संशयित उपचार घेत आहेत. मोनार्क हॉस्पिटलमध्ये केवळ एका बाधित रुग्णावर उपचार सुरू आहेत. युगंधर रुग्णालयात 50 कोविड रुग्णावर उपचार सुरू आहेत. डॉ. चिडगुपकर हॉस्पिटलमध्ये पाच, धनराज गिरजी हॉस्पिटलमध्ये केवळ एक संशयित उपचारासाठी दाखल झाला आहे. स्पॅन हॉस्पिटलमध्ये तीन संशयित, डॉ. रघोजी हॉस्पिटलमध्ये तीन संशयित उपचारासाठी दाखल झाले आहेत. सिटी हॉस्पिटलमध्ये 18 संशयितांवर उपचार घेतले जात आहेत. सिद्धे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये चार रुग्णांवर, रेल्वे हॉस्पिटल येथे 13 संशयितांवर उपचार केले जात आहेत. युगंधऱ हॉस्पिटलमध्ये सर्वच 50 बेडवर कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. बेडची संख्या कमी पडण्याची चिन्हे या सर्व कोविड हॉस्पिटलमध्ये आता बेडची संख्या लवकरच कमी पडणार अशी स्थिती आहे. सद्यस्थितीनुसार कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढल्यास आणखी हॉस्पिटलची संख्या वाढवावी लागेल. विशेष म्हणजे, या कोरोना रुग्णांपैकी काहीच रुग्णांना व्हेंटिलेटरवर ठेवले आहे. याशिवाय दररोज बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या चांगली आहे. सर्वच कोविड रुग्णालये उपचारास कार्यरत झाल्याने वाढत्या रुग्णसंख्येसाठी उपचाराचा दिलासा मिळू लागला आहे. ठळक तपशील

सर्वच कोविड रुग्णालयात रुग्णांची संख्या वाढती

कोरोनाबाधित व संशयितांसाठी स्वतंत्र उपचार यंत्रणा

मृत्युदर कमी होईल का याकडे तज्ज्ञांचे लक्ष बरे होण्याचे समाधानकारक प्रमा

आमच्याकडे सौम्य स्वरूपाच्या आजाराचे रुग्ण उपचारास येतात. या रुग्णांचे बरे होण्याचे प्रमाण समाधानकारक वाटते. अगदी काही वेळासाठी या रुग्णांना ऑक्‍सिजन द्यावा लागला. अगदी चार ते पाच दिवसांत त्यांची लक्षणे नष्ट होत आहे.

- डॉ. अरुण मनगोळे, मोनार्क हॉस्पिटल

