भिंत पाडली, शाळा मोडली, महामार्गाच्या चौपदरीकरणात सोलापूर झेडपीच्या 29 शाळा बाधित 

सोलापूर : ओळखलंत का सर मला, पावसात आला कोणी, कपडे होते कर्दमलेले केसांवरती. भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हते गेले... शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे नाते सांगणारी ही कुसुमाग्रजांची "कणा' कविता. ही कविता शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या नात्यांचा केंद्रबिंदू असलेल्या शाळांमधून शिकवली जाते. त्याच शाळांचे अस्तित्व आज धोक्‍यात आले आहे. महामार्गाच्या चौपदरीकरणात जिल्हा परिषदेच्या 29 शाळा बाधित झाल्या आहेत. चौपदरीकरणासाठी शाळांच्या भिंती पाडल्या, शाळा मोडल्या आहेत. कोरोनामुळे जवळपास एक वर्षांपासून प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शाळांचे तोंड पाहिलेले नाही. नॅशनल हायवे ऍथोरटी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील प्रमुख रस्त्यांचे चौपदरीकरण होत आहे. पायाभूत सुविधांची विकासगंगा जिल्ह्यात येत असतानाच जिल्ह्यातील ज्ञानगंगा मात्र प्रचंड विचलित झाली आहे. 29 शाळांच्या झालेल्या नुकसानीची 8 कोटी 27 लाख रुपये भरपाई अपेक्षित आहे. त्यातील 5 कोटी 35 लाख रुपयांची भरपाई देऊन नॅशनल हायवे ऍथोरटी ऑफ इंडिया मोकळी झाली आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला विद्यार्थ्यांची त्यांची शाळा पूर्ववत करुन देण्यासाठी जिल्हा परिषदेची यंत्रणा मात्र अद्यापही ढिम्मच आहे. चौपदरीकरणात झेडपीच्या शाळांचे असे झाले नूकसान

बाधित झालेल्या एकूण शाळा : 29

वर्ग खोल्या : 54

किचन शेड : 13

स्वच्छतागृह : 16

पाण्याचा हौद : 3

बोअरवेल/हातपंप : 4

संरक्षक भिंत : 2 हजार 237 मीटर

सीआरसी खोली : 1

विद्युतीकरणाची कामे : 2

मुख्य खोली : 1

बैठक व्यवस्था, रंगमंच : 1

अंगणवाडी : 2

