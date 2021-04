कोरोनापासून सुरक्षित रहायचयं का? मग 'हे' उपाय करा; को-मॉर्बिड अन्‌ ज्येष्ठांची घ्या काळजी

सोलापूर : कोरोनाने आतापर्यंत राज्यातील 58 हजार 487 रूग्णांचा बळी घेतला आहे. त्यात 69 टक्‍के ज्येष्ठ नागरिक असून को-मॉर्बिड (पूर्वीचा गंभीर आजार असलेले) रूग्णांचाही समावेश आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ज्येष्ठांनी स्वत:च्या आरोग्याकडे लक्ष देणे अधिक गरजेचे बनले आहे. सकस आहार, गरम पाणी, व्यायामातून ते सदृढ राहू शकतात आणि शरिरातील रोगप्रतिकारक शक्‍ती वाढवू शकतात, असा विश्‍वास आहार तज्ज्ञांसह वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्‍त केला आहे. अशी घ्यावी काळजी... बाहेरील पदार्थ खावू नयेत; तळलेले तेलकट, गोड पदार्थ आहारात नकोच

शेंगा, राजगिरा लाडू (आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार) खावेत; हलका पचेल असा आहार घ्यावा

आवळा, लेमन ज्यूस आहारात असावा; पाणी पुरेशा प्रमाणात प्यावे

नियमित सूर्यप्रकाश घ्यावा; आहारात दूध, अंडे, गाजर, बीट, डाळींब, सफरचंद, टरबूज, खरबूज, कलिंगड असावे

कोल्ड्रिंग (थंड पेय) नकोच; प्रत्येक तीन तासाला गरम पाणी प्यावे

स्टिलच्या भांड्यात पाणी उकळवून त्यावरील वाफ दररोज घ्यावी

शरिराच्या हालचालीसाठी घरातच हलका व्यायाम करावा; योगा केल्यास उत्तमच कोरोनाच्या दोन्ही लाटेचा सर्वाधिक फटका ज्येष्ठांनाच बसला आहे. "जुनं ते सोंन' म्हणून ज्येष्ठांना भारतीय संस्कृतीत खूप मान-सन्मान आहे. मात्र, स्पर्धेच्या काळात अनेकांची मुले नोकरी अथवा शिक्षणाच्या निमित्ताने आई-वडिलांपासून दूर राहत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ज्येष्ठांनी स्वत:ची स्वत:च काळजी घेणे अत्यावश्‍यक आहे. 1 ते 12 एप्रिल या काळात राज्यातील साडेतीन हजारांहून अधिक जणांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. त्यात 70 टक्‍के ज्येष्ठ आहेत. त्यामुळे कोरोनापासून सुरक्षित राहून आरोग्य सदृढ ठेवण्याची धडपड ज्येष्ठांमध्ये दिसून येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, सोलापुरातील आहारतज्ज्ञ निलिमा हरिसंगम यांनी ज्येष्ठांना सदृढ आरोग्याचे धडे "सकाळ'च्या माध्यमातून दिले आहेत. सकस आहार, व्यायाम अन्‌ हवे नियमांचे पालन

कोरोना काळात ज्येष्ठांचा धोका वाढल्याने त्यांनी नियमित मास्कचा वापर करावा. बाहेरून कोणी आल्यास त्यांच्या थेट संपर्कात येणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी. आहारात प्रोटिनयुक्‍त पदार्थ, फळे-भाजीपाला घ्यावा. नियमित योगा अथवा व्यायाम घरातच करावा. जेणेकरून त्यांची प्रकृती उत्तम राहू शकते.

- डॉ. तात्याराव लहाने, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई

