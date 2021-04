सोलापुकरांवर पुन्हा पाणी संकट ! उजनी पाईपलाईनला गळती; गुरूवारनंतर कमी वेळ, कमी दाबाने पाणी

सोलापूर : शहराला पाणी पुरवठा करणारी उजनी-सोलापूर पाईपलाईनला गळती लागली आहे. त्याठिकाणाहून मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जात आहे. गळती थांबविण्यासाठी उजनी धरणावरील पंप हाऊस काही तास बंद ठेवले जाणार आहेत. त्यामुळे गुरूवारनंतर (ता. 15) शहराचा पाणी पुरवठा विस्कळीत होणार असून नारिकांनी पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे. ठळक बाबी... उजनी ते सोलापूर मुख्य पाईपलाईनला पाचपेक्षा अधिक ठिकाणी गळती

पाणी वाया जात असल्याने पाईपलाईन दुरूस्तीचे काम गुरूवारी घेतले जाणार हाती

गळती थांबविण्याच्या कामासाठी लागणार 20 ते 24 तासांचा कालावधी

दुरूस्ती होईपर्यंत नागरिकांना मिळणार कमी दाबाने, कमी वेळ पाणी

गुरुवारनंतर शहराच्या पाणी पुरवठ्याचे एक रोटेशन जाणार पुढे उजनी ते सोलापूर मुख्य पाईपलाईन नादुरूस्त होऊन उजनी पंप हाऊसलगत, वेणेगाव बंद प्लेट, वेणेगाव एम. एस. पाईपलाईन, बाळे पी. एम. सी., मडकी वस्ती व अन्य ठिकाणी पाण्याची गळती सुरु झाली आहे. उजनी ते सोलापूर ही मुख्य पाईपलाईन दुरुस्तीसाठी उजनी येथील पंप बंद ठेवावे लागणार आहेत. हे काम गुरुवारी (ता. 15) हाती घेण्यात येणार आहे. या कामासाठी अंदाजित 24 तासांचा वेळ लागणार असल्याचेही सार्वजनिक आरोग्य अभियंत्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शहराचा पाणी पुरवठा कमी दाबाने होईल, याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. तसेच शहर व हद्दवाढ भागातील पाणी पुरवठा उशीरा, कमी वेळ, कमी दाबाने केला जाणार आहे. त्यानंतर पुढील पाण्याचे रोटेशन एका दिवसाने पुढे जाणार असल्याचेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांनी काटकसरीने पाणी वापरावे, पाणी वाया घालवू नये, असेही महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियंत्यांनी स्पष्ट केले आहे. पाईपलाईन जुनी झाल्याने वारंवार नादुरुस्त होऊ लागली आहे. त्याचा परिणाम शहराच्या पाणी पुरवठ्यावर सातत्याने होत आहे. ऐन उन्हाळ्यात नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

