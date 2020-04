सर्वांसाठीच महत्त्वाचे : सोलापूरमध्ये काय राहणार सुरू, काय असणार बंद वाचा

सोलापूर : सोलापुरातील तेलंगी पाच्छा पेठेत आठ दिवसांपूर्वी कोरोनाबाधितचा पहिला रुग्ण आढळला आणि कोरोनाने जिल्ह्यातील पहिला बळी घेतला. आठ दिवसांनी कोरोनाने आज दुसरा बळी घेतला. तेलंगी पाच्छा पेठ, रविवार पेठ आणि भारतरत्न इंदिरानगर या तीन भागांत 15 रुग्ण कोरोनाबाधित आढळले असून दोघांचा मृत्यू झाला आहे तर 13 जणांवर उपचार सुरू आहेत. सोलापुरात फैलावत असलेल्या कोरोनाला रोखण्यासाठी उद्या (सोमवार) दुपारी दोनपासून ते गुरुवारी (ता. 23) रात्री 12 पर्यंत सोलापूर शहरात संपूर्ण संचारबंदी व शहराच्या हद्दी बंद करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी घेतला आहे.

70 फूट रोड ते कुमठा नाका रोड सील करण्यात आला

सोलापूर जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोनाचे 15 रुग्ण आढळले आहेत. हे सर्व रुग्ण सोलापूर शहरातील आहेत. ग्रामीण भागातील व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज रात्री उशिरा आदेश पारित केला आहे. 10 पानांच्या या आदेशात ग्रामीण भागातील व्यवसाय व उद्योग सुरू करण्यासाठी अटी देण्यात आल्या आहेत. हेही वाचा : कोरोना : अक्कलकोट शहरावर लवकरच तिसऱ्या डोळ्याचे लक्ष फक्त यांना असणार परवानगी

सोमवार ते गुरुवारपर्यंतच्या कालावधीत सोलापूर शहरातील सर्व आस्थापना व शहराच्या सर्व हद्दी बंद करण्यात येणार आहेत. या आदेशातून अत्यावश्‍यक वैद्यकीय सेवा पुरवणारे खासगी, सरकारी रुग्णालये, दवाखाने, आरोग्य सेवा देणारे डॉक्‍टर, वैद्यकीय सेवेशी संबंधित कर्मचारी, त्यांची वाहने तसेच एसएआरआय, आयएलआय व कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग यासंदर्भात सर्वेक्षण करणारे अधिकारी व कर्मचारी, ऍम्ब्युलन्स सेवा, रुग्णालयांत व दवाखान्याशी संलग्न असणारी औषधांची दुकाने व अन्य औषधांची दुकाने त्यांच्या नियमित वेळी सुरू असतील. कायदेशीर कर्तव्य बजावण्यात असलेले अधिकारी व कर्मचारी (उदा. पाणीपुरवठा, अग्निशमन, विद्युत पुरवठा, पोलिस विभागातील कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी) यांना या संपूर्ण संचारबंदी आदेशातून वगळण्यात आले आहे. सोलापूर शहरातील दूध, पेट्रोलसाठी सुधारित वेळ

उद्या (सोमवार) दुपारी दोन वाजल्यापासून ते गुरुवारी (ता. 23) रात्री 12 वाजेपर्यंतच्या कालावधीत सोलापूर शहरात सकाळी सहा ते नऊ या कालावधीतच दूध वाटप व दूध विक्री करता येणार आहे. शहरातील पेट्रोल पंप सकाळी सात ते 11 या कालावधीतच सुरू असतील. या कालावधीत केवळ अत्यावश्‍यक सेवेतील शासकीय वाहने, ऍम्ब्युलन्स, आरोग्य सेवा देणारे डॉक्‍टर्स, कर्मचारी यांची वाहने तसेच पोलिस विभागाच्या वाहनांना पेट्रोल-डिझेल देण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी आज काढला आहे. हेही वाचा : कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी घरातच करा रमजानचे नमाजपठण : शहाजीबापू पाटील आठ दिवसांत कोरोनाने घेतला दुसरा बळी

भारतरत्न इंदिरानगर परिसरातील 69 वर्षीय महिलेचा आज (रविवार) कोरोनाने मृत्यू झाला. गेल्या रविवारी (ता. 12) सोलापुरातील तेलंगी पाच्छा पेठेतील 56 वर्षीय किराणा दुकानदार हा कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडला व त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आठ दिवसांत आज (रविवार, ता. 19) दुसऱ्या कोरोनाबाधित रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे. त्या महिलेच्या संपर्कात आलेल्या 47 जणांची कोरोना चाचणी करण्यात आली असून त्यांचे रिपोर्ट प्रलंबित असल्याची माहिती सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. या महिलेबाबत जिल्हा प्रशासनाला शनिवारी (ता. 18) रात्री माहिती मिळताच सोलापूर शहर पोलिस व महापालिकेच्या वतीने भारतरत्न इंदिरानगर, 70 फूट रोड हा परिसर सील करण्यात आला आहे. आज (रविवार) दुपारपासून ते सायंकाळपर्यंत कोरोना चाचणीचे 57 रिपोर्ट प्राप्त झाले असून हे सर्व रिपोर्ट आले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील आयसोलेशन वॉर्डात 755 जण असून त्या सर्वांचे नमुने कोरोना चाचणीसाठी घेण्यात आले आहेत. त्यातील 563 जणांचे कोरोना चाचणी रिपोर्ट प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 548 जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत. 15 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले असून त्यातील दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. उर्वरित 13 जणांवर सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

सोलापुरातील तेलंगी पाच्छा पेठ, रविवार पेठ, भारतरत्न इंदिरानगर या परिसरात कोरोनाबाधित रुग्ण सापडल्याने हा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करण्यात आला आहे. येथे 350 पोलिस नियुक्त करण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या 88 पथकांच्या माध्यमातून या भागातील नागरिकांची दररोज आरोग्य तपासणी केली जात आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील एक हजार 55 जण सध्या होम क्वारंटाइन असून इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाइन 652 व्यक्ती आहेत. आज दुपारनंतर बॅंका बंद

सोलापूर शहरातील बॅंका उद्या (सोमवार) सकाळी आठ ते दुपारी दोन या वेळेत सुरू राहणार आहेत. उद्या दुपारी दोननंतर संपूर्ण संचारबंदी आदेशातील कालावधीत सोलापूर शहरातील संपूर्ण बॅंका बंद असतील. बॅंक व बॅंक कर्मचाऱ्यांनी याची नोंद घेण्याचे आवाहन जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक संतोष सोनवणे यांनी केले आहे.

झोन म्हणजे काय?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत आज सायंकाळी व्हिडिओ कॉन्फरन्स झाली. यावेळी झोन्सविषयी थोडक्‍यात माहिती अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी दिली. रेड झोन म्हणजे, ज्या भागात सातत्याने पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळत आहेत असे झोन. यात आउटब्रेक आणि क्‍लस्टर असे दोन भाग पडतात. आउटब्रेकमध्ये 15 पेक्षा जास्त रुग्ण असतात तर क्‍लस्टरमध्ये 15 पेक्षा कमी रुग्ण असतात. ऑरेंज झोन म्हणजे ज्यात मागील 14 दिवसांत एकही ऍक्‍टिव्ह रुग्ण आढळलेला नाही असा भाग. ग्रीन झोन म्हणजे असा झोन ज्यात त्याच्यापुढील 14 दिवस एकही रुग्ण आढळत नाही. जिल्हाधिकारी शंभरकर म्हणतात...

सोलापूर शहर व परिसरातील तेलंगी पाच्छा पेठ, रविवार पेठ, इंदिरानगर झोपडपट्टी हा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील ज्या नागरिकांना सर्दी, ताप, खोकल्याचा त्रास आहे अशा व्यक्तींनी स्वतःहून पुढे यावे व आपली वैद्यकीय तपासणी करून घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी केले आहे. सोलापुरातील विविध भागांत कोरोनाचे नव्याने रुग्ण आढळत आहेत. कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी प्रशासनाला अधिक वेळ व ताकद खर्च करावी लागत आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी सोलापुरातील जनतेने जिल्हा प्रशासनाला पूर्वीपासून सहकार्य केले आहे. संपूर्ण संचारबंदीलाही सोलापुरातील नागरिक सहकार्य करतील आणि कोरोनाला सोलापूर शहरातून हद्दपार करण्यास प्रशासनाला मोलाचा हातभार लावतील, असा विश्‍वास जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी व्यक्त केला आहे.

Web Title: What happen today in Solapur on the backdrop of Corona