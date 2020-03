जनता कर्फ्यू : सोलापूर जिल्ह्यात कोठे काय? जाणून घ्या एकाच ठिकाणी

सोलापूर : कोरोनाला रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार सोलापूर जिल्ह्यात नागरिकांनी उर्त्स्फुतपणे पाठींबा दिला आहे . जिल्ह्यात सर्वत्र सकाळपासून नागरिक यामध्ये सहभागी झाले आहेत . पंढरपुरात सकाळपासून शांतता आहे . कोरोनाचा सोलापुरात एकही रुग्ण सापडलेला नसला तरी महाराष्ट्रात मात्र , दिवसांदिवस लागण झालेल्या रुग्णाच्या संख्येत वाढ होत आहे . याचपार्श्‍वभूमीवर सोलापुर जिल्ह्यात प्रशासनाने योग्य ती खबरादारी घेतली आहे . कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनता कर्फ्यूचे आवाहन केले आहे . त्याला प्रतिसाद देत सोलापुरकर सज्ज झाले आहेत . जिल्हाधिकारी मिलींद शंभरकर यांनी अत्यावश्‍यक सेवा सोडून इतर सर्व दुकाने बंद करण्याच्या सूचना दिल्या त्यानुसार सोलापुरातील नेहमी गजबजलेली नवी पेठ शनिवारपासून बंद होती . यासह वाहतुकसेवा , भाजी मंडई रस्त्यावरही याचा परिणाम जाणवत आहे . जिल्ह्यातही अशीच स्थिती आहे . यातूनच करमाळा आणि मंगळवेढा तालुक्‍यात कायद्याचे उल्लंगन केल्याप्रकरणी शनिवारी गुन्हे दाखल झाले आहेत . याचा ‘सकळ’ने घेतलेला हा आढावा ... माढा : माढा तालुक्‍यातील कुर्डुवाडी येथे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासकीय आदेशानुसार अत्यावशक सेवा वगळता सर्व दुकाने बंद आहेत . तर दोन दिवसांपासून पुणे , मुंबईहुन कुर्डुवाडी मार्गे बाह्यवळण रस्त्यावरुन बार्शी , मराठवाड्याच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकांच्या खासगी गाड्यांची संख्या खूप वाढली आहे . यामध्ये दुचाकींची संख्या जास्त आहे . रेल्वे स्थानक , बसस्थानकावर मात्र प्रवाशांची तुरळक संख्या होती . शहरातील दुकाने व्यापाऱ्यांनी उघडली नाहीत . बाजारपेठेत सर्वत्र शुकशुकाट होता . दवाखाने , मेडिकल , भाजीपाला , किराणा , पेट्रोल पंप यासारख्या अत्यावश्‍यक सेवा मात्र सुरु होत्या . पंढरपूर : पंढरपूरमध्ये शनिवारी आणि रविवारी दोन दिवस शहरातील सर्व दुकाने बंद ठेवून स्वतः चे संरक्षण करावे असे आवाहन पंढरपूर विभागाचे उपजिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांनी केले आहे . त्यांच्या अहवानाला पंढरपूरकरांनी आज उस्फूर्त प्रतिसाद देत सर्व दुकाने बंद ठेवून कडकडीत बंद पाळला . अत्यावश्‍यक सेवा वगळता शहरात शनिवारी व्यापार्यांनी शंभर टक्के बंद दुकाने बंद ठेवली होती . बंदमुळे शहरात लोकांची व वाहनांची तुरळ वर्दळ दिसून आली . दरम्यान तीर्थयात्रेसाठी उत्तरप्रदेशात गेलेल्या उपरी ( ता . पंढरपूर ) येथील 43 नागरिकांची तपासणी करुन त्यांचे त्यांच्याच घरी विलीकरण कऱण्यात आले आहे . सांगोला : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पोल्ट्री व्यावसायिकांना आर्थिक मदत द्यावी , स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत मास्क , सॅनिटायझर उपलब्ध करून द्यावे , छोट्या व्यावसायिकांना उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक मदत द्यावी , याकरिता भाजपचे तालुकाध्यक्ष चेतनसिंह केदार - सावंत यांनी तहसीलदार योगेश खरमाटे यांनी निवेदन दिले . पोल्ट्री व्यवसाय संकटात असून व्यापारी , ग्राहकांनी पक्षी खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे . पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून शासन स्तरावर पाठपुरावा करून त्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रयत्न करावा . याकरिता 13 मार्चला सोलापूरच्या पशुसंवर्धन उपायक्तांना निवदेन दिले होते . त्यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या पशुसंवर्धन आयुक्तांशी याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे . माळशिरस : " कोरोना ' ची माहिती माळशीरस तालुक्‍यातील अकलूज शहरात रहिवाशांना चौकाचौकात बसविलेल्या स्पीकरद्वारे एकाचवेळी देण्यात येत आहे . अकलूज ग्रामपंचायतच्या वतीने शहरभर सीसीटीव्ही व चौकात साउड सिस्टीम बसविली आहे . ग्रामपंचायत व पोलिस ठाण्यातून स्पीकरद्वारे आपत्कालीन सूचना देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती . या प्रणालीचा " कोरोना ' च्या पार्श्‍वभूमीवर प्रभावीपणे वापर करण्यात आला . अकलूज ग्रामपंचायतच्या वतीने शहर व परिसरातील नागरिकांना माहितीपत्रक व डिजिलद्वारे " कोरोना ' आजाराची लक्षणे व उपाययोजनेबाबत आवाहन करण्यात आले आहे . तसेच जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना सॅनिटायझरचे वाटप करण्यात आले . मोहोळ : मोहोळमध्ये " कोरोना ' या जागतिक संसर्ग साथीचा मुकाबला करीत या महामारीला रोखण्यासाठी शासन व प्रशासनाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सर्व व्यापारी बांधवानी आपली दुकाने शंभर टक्‍के बंद ठेवल्यामुळे बाजारपेठेत सर्वत्र शुकशुकाट दिसत होता . शहरासह तालुक्‍यामध्ये 21 ते 31 मार्च दरम्यान जिल्हाधिकारी , पोलिस निरीक्षक , नगर परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची काही अपवाद वगळता चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी झाल्याचे चित्र दिसत होते . यासाठी चेंबर ऑफ कॉमसने पुढाकार घेत व्यापारी बंधुचे दुकाने बंद का ठेवणे गरजेचे आहे हे पटवून सांगितले होते . याबरोबर मंदीरे , मशिद , चर्च आदी बंद आहे .

मंगळवेढा : कोरोनाचा अटकाव करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत मंगळवेढयातील मॉल चालकासह व चार दुकानदाराविरूध्द गुन्हा दाखल केला . आजपासूनच शहर बंद झाले . कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी आरोग्य विभाग मात्र सतर्क झाला . सध्या कोरोना विषाणूचा प्रार्दुभाव मोठया प्रमाणात होत असून लोकांची गर्दी होवू नये म्हणून अत्यावश्‍यक सेवा वगळता पानटपरी , चहा कॅंटीन , हॉटेल , ढाबे व इतर दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिला . यातील काही व्यापाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला याबाबतची फिर्याद पो . ना . राजकुमार ढोबळे व विकास क्षीरसागर यांनी दिली . अक्कलकोट : अक्कलकोटमधील मराठा मंदिर श्री शहाजी हायस्कुल दहावीच्या परीक्षा केंद्रावर इतिहास पेपरच्यावेळी केंद्रसंचालक ए . आर . कांबळे यांनी परीक्षार्थींच्या हातांना परीक्षा सुरू होण्यापुर्वी सॅंनिटायझर लावले . कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या रूग्णामुळे विद्यार्थ्यांना सॅंनिटायझरचे महत्त्वही कळावे व त्यांचे हात स्वच्छ व्हावेत व मास्कचा वापर करावा यासाठी केंद्रसंचालक ए . आर . कांबळे , बिल्डींग कंडक्‍टर एस . व्ही . भांगरे , बिल्डिंग कंडेक्‍टर आर . बी . भोसले यांच्या मदतीने सर्व परीक्षार्थींचे हात हॅंन्डसॅंनिटायझरने स्वच्छ करण्यास लावले .

बार्शी : बार्शी बाजारपेठेत शनिवारी दिवसभर दुकाने बंद असल्याने शुकशुकाट होता . बाजारचा दिवस असतानाही पूर्ण बाजार बंद ठेवून सामान्य जनतेसह व्यापाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशास प्रतिसाद दिला . सोलापूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांचा जमावबंदी व सर्व दुकाने बंद करण्याचा आदेश जाहीर होताच बार्शी शहर व तालुक्‍यात शुक्रवारी रात्री साडेआठनंतर व शनिवारी पूर्ण दिवस व्यापाऱ्यांनी व्यवहार बंद ठेवून प्रतिसाद दिला . बार्शी आगाराच्या शुक्रवारी 126 फेऱ्या प्रवाशांअभावी रद्द करण्यात आल्या तर शनिवारी प्रवासी पाहून व्यवस्था करण्यात येत होती . करमाळा : " करोना ' व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करमाळ्यात आज कडकडीत बंद ठेवण्यात आला . सूचना देऊनही बंद न ठेवणाऱ्या 12 दुकानदारांविरुद्ध करमाळा पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पाडुळे यांनी दिली . विशेष म्हणजे करमाळा आगारातून शनिवारी एकही एसटी बाहेर निघाली नाही . बसस्थानकात तुरळक ठिकाणीच प्रवासी दिसत होते . चारपेक्षा जास्त नागरिक एकत्र येऊ नयेत यासाठी नगरपरिषद , पोलिस प्रशासनाने यांच्या वतीने विशेष दक्षता घेण्यात आली . सकाळपासून पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पाडुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी शहरातून गस्त घालण्यास सुरवात केली . सकाळी काही दुकाने उघडण्यात आली होती . ही सर्व दुकाने बंद करण्यात आली .

Web Title: Where is Janata Curfew in Solapur district