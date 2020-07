सांगोला(सोलापूर): म्हैसाळ योजनेतून सांगोला, मंगळवेढा, जत या तिन्ही तालुक्‍यांतील 32 हजार 500 हेक्‍टर लाभक्षेत्राला पूर्ण क्षमतेने टेलपर्यंत पाणी मिळावे, त्यासाठी या योजनेची सर्व अपुरी कामे 15 ऑगस्टपूर्वी करावीत, अशा प्रकारची मागणी आमदार शहाजी पाटील, आमदार भारत भालके, आमदार विक्रमसिह सावंत व माजी आमदार दीपक साळुंखे-पाटील यांनी केली. दरम्यान, जत, सांगोला व मंगळवेढा तालुक्‍याचे आमदार व अधिकारी यांचे प्रथमच म्हैसाळच्या पाण्याबाबत एकमत झाले आहे. हेही वाचाः पालकमंत्री भरणे उद्या सोलापूरात म्हैसाळ योजना प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या शुक्रवार (ता. 2) रोजी सांगोला येथे झालेल्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली. या वेळी म्हैसाळ योजना कार्यकारी अभियंता विजय पाटील, टेंभू योजना कार्यकारी अभियंता सचिन पवार, उपविभागीय अभिकारी सी. ए. मिरजकर, सहायक अभियंता मनोज कर्नाळे, अश्विन कर्नाळे, सुभाष देवकाते, म्हैसाळ पंपगृह विभाग क्रमांक 2 चे सर्व अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती साहेबराव पाटील, माजी नगराध्यक्ष रफिक नदाफ, दिलीप मोटे, संजय देशमुख, चंद्रकांत कारंडे आदी उपस्थित होते. आमदार शहाजीबापू पाटील म्हणाले, म्हैसाळ योजनेचे पाणी प्रतापपूर तलाव व कुंभरी (जत) मार्गे कोरडा नदीत सोडून लहान मोठे तलाव व सर्व बंधारे भरून देण्यात यावेत. हे करत असताना मंगळवेढा तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी म्हैसाळ प्रकल्प सांगोला व मंगळवेढा वितरिका 1 व 2 वरील सर्व कामे पूर्ण करून घ्यावीत, अशी मागणी केली. हेही वाचाः मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनचे उद्या आंदोलन पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांनी म्हैसाळचे पाणी कोरडा नदीमध्ये सोडत असताना अपुऱ्या कामांची तात्काळ पूर्तता करावी. आवर्तन सुरू झाल्यानंतर टेल टू हेड या नियमाप्रमाणे मंगळवेढा तालुक्‍याच्या लाभक्षेत्रातील टेलपर्यंत पाणीदेखील पोचेल याची दक्षता अधिकाऱ्यांनी घ्यावी असे सांगितले. जतचे आमदार विक्रम सावंत यांनी पाण्याचा विसर्ग वाढवून या योजनेचे पाणी जत, सांगोला व मंगळवेढा या तिन्ही तालुक्‍यांना मिळण्यासाठी उर्वरित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत, अशा सूचना केल्या. पहिल्यांदाच मिळणार पूर्ण क्षमतेने पाणी

म्हैसाळ योजनेच्या मिळणाऱ्या आवर्तनातून मंगळवेढा, जत व सांगोला तालुक्‍यांतील 32 हजार 500 हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. म्हैसाळ प्रकल्पअंतर्गत मंगळवेढा वितरिका 1 व 2, सांगोला वितरिका क्रमांक एक व दोन व त्यावरील सर्व बंदिस्त नलिका प्रणालींची कामे येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करून कोरडा नदीवरील मोठे तलाव, कोल्हापुरी बंधारे भरून देण्यासाठी जत, सांगोला व मंगळवेढा तालुक्‍याचे आमदार व अधिकारी यांचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे कोरडा नदीमध्ये यावर्षी पहिल्यांदाच पूर्ण क्षमतेने आवर्तन मिळणार आहे.



Web Title: Who insisted on irrigation of Sangola, Mangalvedha and Jat talukas? Read detailed