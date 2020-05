अख्खे तुरुंगच क्वारंटाईन! 27 कैद्यांसह 8 कर्मचाऱ्यांना कोरोना; तुरूंगाची क्षमता 141 अन् तुरुंगात कैदी 317

सोलापूर : येथील सात तुरुंग कर्मचाऱ्यांसह 27 कैद्यांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे शुक्रवारी (ता. 28) समोर आले. मात्र, कैद्यांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसत नसल्याने त्यांना एकाच खोलीत ठेवल्याची माहिती तुरुंग अधिक्षक दिगंबर इगवे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. तत्पूर्वी, सर्वोपचार रुग्णालयाकडून आलेल्या यादीनुसार दोन कैदी रिपोर्ट येण्यापूर्वीच सोडण्यात आले असल्याची माहिती तुरुंग अधीक्षक दिगंबर इगवे यांनी सकाळ'शी बोलताना दिली. सोलापुरातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून आतापर्यंत 860 जणांना विषाणूची बाधा झाली आहे. सोशल डिस्टन्सचे पालन करा म्हणून सांगितले जात असतानाच तुरुंगात मात्र, एका एका खोलीत मोठ्या प्रमाणावर कैदी ठेवले आहेत. आता कोरोनाबाधित सापडलेल्या 27 कैद्यांना लक्षणे नसल्याने त्या सर्वांना एकाच खोलीत ठेवले आहे. तर ज्यांचे नमुने घेतले आहेत, त्यातील सर्व कैदी अपुऱ्या जागेमुळे काही ठराविक खोल्यांमध्ये असल्याचे तुरुंग प्रशासनाने सांगितले. तुरुंगातील कर्मचारी आणि कैदी पॉझिटिव्ह आल्यामुळे अख्खे तुरुंगच क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर तुरुंगातील सर्व कर्मचारी व कैद्यांचेही नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले असून त्यांचे अहवाल अद्यापही अप्राप्त आहेत. तुरूंगाची क्षमता 141 अन् तुरुंगात कैदी 317 सोलापुरातील जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता 141 एवढी आहे. मात्र, पॅरोलवर कैदी सोडण्यापूर्वी कारागृहात सुमारे साडेचारशे कैदी होते. आताही 317 कैदी आहेत. दाटीवाटीत तुरुंगात राहणाऱ्या कैद्यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इतर मोठ्या तुरुंगात हलविले जाईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट केले होते. मात्र, सोलापुरात अद्याप त्याची अंमलबजावणी झाल्याचे दिसत नाही. निर्णयाच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्याने तुरुंग कर्मचाऱ्यांच्या संपर्कातून सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहातील तब्बल 27 कैद्यांना कोरोनाची बाधा झाली. उर्वरित 317 कैद्यांचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले असून आता या अहवालामध्ये आणखी किती कैदी पॉझिटिव्ह निघतील याची चिंता लागल्याचे तुरुंग अधीक्षक श्री. इगवे यांनी सांगितले.

