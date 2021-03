नगरसेवकांना लस का नाही? फ्रंटलाईनवरील वर्करच्या धर्तीवर लस देण्याची श्रीदेवी फुलारे यांची मागणी

सोलापूर : डफरीन हॉस्पिटलमध्ये नगरसेविका श्रीदेवी फुलारे यांनी लस टोचून घेतल्यानंतर आयुक्‍तांनी त्याठिकाणीच्या चार कर्मचाऱ्यांना कारवाईची नोटीस बजावली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर फुलारे यांनी नगरसेवकांच्या कामाचे उदाहरण देत सर्वच नगरसेवकांना लस टोचावी, अशी मागणी आयुक्‍तांकडे केली आहे. नागरिकांच्या कामानिमित्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा संपर्क येत असल्याने फ्रंटलाईनवरील कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या टप्प्यात लस टोचण्यात आली. परंतु, नगरसेवकही अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक नागरिकांच्या संपर्कात येतात. त्यामुळे नगरसेवकांसह त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी नगरसेवकांना लस टोचावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे. लसीकरणासाठी लोकांनी पुढे यावे म्हणून घेतली लस

आमच्या प्रभागातील नागरिकांमध्ये लसीबद्दल भिती होती. त्यांच्या मनातील भिती दूर व्हावी, अधिकाधिक नागरिक लस घेण्यासाठी पुढे यावेत म्हणून मी स्वत:हून लस टोचून घेतली आहे. आता प्रभागातील बहुतेक नागरिक लस टोचण्यासाठी जात आहेत. लस टोचून घेण्याचा माझा हेतू स्वच्छ असल्याने आयुक्‍तांनी डफरीन हॉस्पिटलमधील एकाही कर्मचाऱ्यावर कारवाई करू नये, अशी विनंती आहे.

- श्रीदेवी फुलारे, नगरसेविका, सोलापूर महापालिका महापालिकेअंतर्गत 102 नगरसेवक असून विविध समित्यांच्या माध्यमातून अनेक नगरसेवक, पदाधिकारी नागरिकांच्या संपर्कात येत आहेत. तिसऱ्या टप्प्यात 45 ते 60 वर्षांपर्यंतच्या को-मॉर्बिड रुग्णांसह 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांनी लस टोचून घ्यावी, यासाठी प्रत्येकजण त्यांच्या त्यांच्या प्रभागात जनजागृती करीत आहेत. दुसरीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे, यासाठीही नगरसेवक सातत्याने विविध भागात फिरून जनजागृती करीत आहेत. तत्पूर्वी, अनेक नगरसेवकांना कोरोना होऊन गेला आहे. त्यामुळे आता सर्वच नगरसेवकांना कोरोनाची लस टोचावी, जेणेकरून त्यांना प्रभागातील नागरिकांसाठी वेळ देता येईल, असेही फुलारे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. कोरोना आटोक्‍यात येण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा पुढाकार

शहरातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागली असून आज शहरात 674 संशयितांमध्ये 76 जण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. त्यातील दोघांचा मृत्यू झाला असून आतापर्यंत शहरातील 676 रूग्णांचा कोरोनामुळे बळी गेला आहे. शहरात आतापर्यंत 13 हजार 162 व्यक्‍ती कोरोना बाधित आढळल्या आहेत. वाढत असलेला कोरोना आटोक्‍यात यावा या हेतूने जनजागृती करण्यासाठी सर्व नगरसेवक सातत्याने लोकांमध्ये जातात. तर नागरिकांच्या विविध प्रश्‍न सोडविण्याच्या निमित्तानेही नगरसेवकांना प्रभागात जावे लागते. त्यामुळे फ्रंटलाईन वर्करच्या धर्तीवर सर्व नगरसेवकांना लस टोचावी, अशी मागणी नगरसेविका श्रीदेवी फुलारे यांनी आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांच्याकडे केली आहे.

