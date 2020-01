एका खून प्रकाणात मुलापाठोपाठ पत्नीही पोलिसांच्या ताब्यात

कुर्डू (सोलापूर) : कृषी सहाय्यक अंगद घुगे याच्या खुनप्रकरणी पाचव्या दिवशी मृत घुगेची पत्नी जयश्री अंगद घुगे- दराडे (वय ४०) यांनाही भालगाव (ता. बार्शी) येथील राहत्या घरातुन बुधवारी (ता. २२) पहाटे कुर्डूवाडी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. सध्या पोलिस ठाण्यात बंद खोलीत त्यांची कसुन चौकशी सुरु आहे. त्यातून बऱ्याच धक्कादायक गोष्टी समोर येतील असे बोलले जात आहे. मुलापाठोपाठ संशयित आरोपी म्हणून पोलिसांनी मृत घुगे च्या पत्नीला ताब्यात घेतले असल्याने आता खूनाचा उलघडा होण्याची शक्यता आहे. संशयित महिला महिला आरोपी घुगे- दराडे या ग्रामसेवक आहेत. त्यांच्याकडे बार्शी तालुक्यातील रूई व रातंजन या दोन गावचा कारभार आ हे.

महिलांसाठी संक्रांत महत्त्वाचा सण असुन‌ ऐन भोगीच्या दिवसांपासून म्हणजे १४ जानेवारीपासून बेपत्ता असलेले पती याची साधी बार्शी पोलिस ठाण्यात तक्रार ही दिली गेली नसल्याने या सुशिक्षित पत्नीवर पोलिसांचा संशय बळावला होता. या घटनेची अधिक चौकशी करीत असताना हा खून मुलानेच केला असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर त्या मुलाला संशियत आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली. त्यानंतरचा अधिक तपास करीत असताना याच खुनातील कटामध्ये त्याच्या पत्नीचा सहभाग असल्याचे निष्पप्न झाल्याने पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आहे. चौकशी करुन समोर काय येते यावरुन त्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे.

सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चिमणाजी केंद्रे, पोलिस हवालदार दराडे, पोलिस कॉन्स्टेबल सोमवाड, पोलिस हवालदार ललित शिंदे, महिला पोलिस कॉन्स्टेबल देशमुख यांच्या पथकाने ही कारवाई केली़

खूनाची घटना उजेडात येऊन पाच दिवस झाले तरी खुनाचे कारण स्पष्ट होत नसल्याने घुगे यांच्या नातेवाईकांना पोलिस तपासावर संशय येत असल्याचे बोलले जात आहे.

Web Title: Wife in police custody for murder of agricultural assistant