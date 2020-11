वाळूज (ता. मोहोळ जि. सोलापूर) : वाळूज, देगाव, भैरववाडी, मनगोळी(ता.मोहोळ) शिवारातील शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी वीज महावितरणचे कर्मचारी जीव धोक्‍यात घालून महापुराच्या पाण्याने वाहून गेलेले वीजेचे खांब उभे करण्यासह सात ते आठ फुट खोल पाण्यात तुटून पडलेल्या वीजवाहक तारा जोडण्याचे काम करीत आहेत. त्यांच्या या कामाचे शेतकरी वर्गाकडून कौतुक होत आहे. देगाव, नरखेड व डिकसळ (ता.मोहोळ) या तीन गावांच्या शिवेवर असलेल्या शिवेच्या पाझर तलावातून वाळूज परिसरातील चार ते पाच गावांना शेतीसह पिण्याच्या पाण्यासाठी वीजपुरवठा करणाऱ्या 11केव्हीच्या वीजेच्या तारा तुटून सात ते आठ फुट खोल पाण्यात पडल्या होत्या. पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर या पाझर तलावात बाभळ, काटेरी चिलार तसेच हिवराची झाडे, फांद्या वाहून आल्या आहेत. पाणी गढूळ आणि खोल असल्याने त्या डोळ्यांना दिसत नाहीत. तुटलेल्या तारा पाण्यातून काढताना आणि जोडताना पायात काटे मोडून पाय रक्तबंबाळ झाले. अंगाला काटे ओरबडले तशा परिस्थितीतही वीज कर्मचारी अभिजित घुमरे, भारत पवार, सुनिल माळी यांनी येथील तुटलेल्या तारा जोडून वीज प्रवाह सुरुळीत केला आहे. तसेच देगाव येथील बंधारा महापुराच्या पाण्याने फुटल्याने नदी काठावरील वाळूज तसेच काटओढ्या कडील शेतातील चौदा डिपींचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. पाण्याच्या प्रवाहाने वाहून गेलेले वीजेचे दोन पोल पाण्यात, चिखलात खड्डे खणून उभे केले. तसेच वीज वाहक तारा लोंबकाळत होत्या.त्या एकमेकींना चिकटून ठिणग्या पडत होत्या.तिथे शिडीची उंची पोहचत नसल्याने पोकलेनच्या टोकऱ्यावर चढून या तारांना बांबूच्या कामठ्या बांधण्यात आल्या आहेत.हे काम फार जोखमेचे होते.असेही त्यांनी सांगीतले. मलिकपेठ येथील सीना नदीतील दोन पोल पाण्याच्या प्रवाहात तारांसह वाहून गेले होते. त्यामुळे 33 केव्ही नरखेड वीज उपकेंद्राचा वीज पुरवठा बंद पडल्याने तीस ते पस्तीस गावांचा वीज पुरवठा खंडीत झाला होता. नदीचे पात्र आणि पाण्याचा प्रवाह मोठा होता. या वाहत्या पाण्यात पोहून या कर्मचाऱ्यांनी येथील तारा जोडल्या आहेत. त्यांच्या या धाडसी कामाचे नरखेड, देगाव, वाळूज, भैरववाडी, मनगोळी, डिकसळ, मसलेचौधरी, एकुरके, बोपले, यल्लमवाडी भागातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांमधून कौतुक होत आहे. संपादन : अरविंद मोटे

