कौटुंबिक कारणावरून दोन मुलांसह महिलेची आत्महत्या

मोहोळ : कौटुंबिक कारणास्तव एका महिलेने आपल्या चिमुकल्या मुला मुलीसह विहीरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दर्वी घटना मंगळवार ता १२ मे रोजी रात्रो भोयरे ता . मोहोळ (जि. सोलापूर) येथे घडली . याबाबत पोलीस सुत्राकडुन मिळालेल्या माहितीनुसार भोयरे येथे स्वाती कैलास साठे ( वय ३० ) या महिलेने स्वताचा मुलगा अभिजित कैलास साठे (वय वर्ष६ ) व मुलगी परी ( वय वर्ष २ ) यांच्यासह विहीरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली . या बाबत भोयरे येथील पोलीस पाटील नागेश काकासाहेब पाटील यांनी पोलीसा मध्ये दाखल केलेल्या माहितीनुसार अशी माहीती की विकास भाऊराव साठे यांचे शेतातील विहीरीत पाण्यावर एक लहान मुलगी तरंगत असल्याचे प्रदीप दशरथ साठे यांच्या निर्दशनास आल्यानंतर प्रदीप साठे यांनी पहाटे पाच वाजता पोलीस पाटलांना फोन करून सदर घटनेची माहिती दिली़ . तेव्हा तात्काळ पोलीस पाटील घटनास्थळी पोहचले . त्यावेळी विहीरीच्या पाण्यावर अंदाजे ४ वर्षाची एक मुलगी तरंगत असल्याचे निर्दशनास आले . तेव्हा त्यांनी आसपास चौकशी केली असता विहीरी शेजारीच असलेल्या कैलास भाऊराव साठे याची पत्नी स्वाती कैलास साठे (वय ३०) व मुलगा अभिजित कैलास साठे ( वय ६ ) हे घरी नसल्याचे समजले . म्हणुन आम्ही विकास साठे यांच्या विहीरीजवळ येऊन पाहीले असता केवळ मुलगी परी कैलास साठे ( वय २वर्षे ) ही पाण्यावर तरंगत असताना दिसली . अशी प्राथमिक खबर पोलीस स्टेशनला पोलीस पाटील नागेश काकासाहेब पाटील यांनी दिली आहे . सदर विहीर ही सुमारे ४० फुट खोल असुन नदीजवळ असल्याने पाणी भरपूर आहे . विहीरीतुन आई स्वाती , मुलगी परी यांचे प्रेत विहीरीवर काढले असुन विहीरीतील पाणी उपसणे सुरू असुन अदयाप अभिजित चे प्रेत हाती लागले नाही . जन्मदात्या आईनेच अतिशय लहान अशा आपल्या पोटच्या दोन गोळ्यासह विहीरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याची वार्ता भोयरे गावासह संपुर्ण पंचक्रोशीमध्ये समजली असुन या ह्दयदावक घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे . अधिक तपास पोलीस कॉन्स्टेबल पोपळे करीत आहेत .

