अकलूज ग्रामपंचायतीच्या महिला सदस्यावर खंडणी व ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल ! काय आहे प्रकरण?

सोलापूर : पीडित मुलीला तुझा प्रियकर मिळवून देते व वरून पैसेही मिळवून देते, असे आमिष दाखवून मुलाच्या कुटुंबीयांना पंधरा लाखांची खंडणी मागितली. त्यापैकी 1 लाख 25 हजारांची खंडणी घेतल्या प्रकरणी अकलूजच्या ग्रामपंचायत सदस्या ज्योती कुंभार यांच्यावर खंडणी व ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला असून, ज्योती कुंभारला 24 मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. लवंग (ता. माळशिरस) येथील अक्षय धनाजी शिंदे या युवकाचे एका मुलीबरोबर प्रेम संबंध होते. लग्नाचे आमिष दाखवून अक्षय शिंदे याने त्या मुलीचे एक वर्षापासून लैंगिक शोषण केल्याचे मुलीने दिलेल्या फिर्यादीत नमूद केले आहे. त्यानुसार 18 मार्च रोजी अक्षय शिंदे याच्यावर लैंगिक अत्याचार व ऍट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अक्षयला सोमवारी पोलिस कोठडी मिळाली आहे. याचा तपास पोलिस उपअधीक्षक नीरज राजगुरू करीत आहेत. पोलिसांचा तपास सुरू असताना वरील धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अकलूज ग्रामपंचायत सदस्या ज्योती कुंभार हिने पीडित मुलीला तुझा प्रियकर मिळवून देते व वरून पैसेही मिळवून देते, असे आमिष दाखवले. त्यानंतर ज्योती कुंभार हिने अक्षय शिंदे याच्या कुटुंबीयांकडे 15 लाखांची मागणी केली. त्यापैकी 1 लाख 25 हजार रुपये ज्योती कुंभार हिने शिंदे कुटुंबीयांकडून घेतले. दरम्यानच्या काळात ज्योती कुंभार हिने अक्षय शिंदे व पीडितेला मारहाण केल्याचेही तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे या गुन्ह्यात ज्योती कुंभारलाही आरोपी करण्यात आले आहे. कुंभार हिच्यावर खंडणीसह ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काल (रविवारी) ज्योती कुंभार हिला न्यायालयासमोर हजर केले असता तिला 24 मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी ठोठावण्यात आली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: A woman member of Akluj Gram Panchayat has been charged with ransom and atrocity