महिलेने घरातच उघडला कुंटणखाना ! पोलिसांनी बोगस ग्राहक पाठवून केली खात्री; राजरत्न नगरातून चार महिलांची सुटका 

सोलापूर : शहरातील काही हॉटेल, लॉजच्या ठिकाणी वेश्‍या व्यवसाय सुरु आहेत. पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिस निरीक्षक बजरंग साळुंखे यांनी महिनाभरात पाच ठिकाणी धाडी टाकून संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. दरम्यान, शुक्रवारी (ता. 11) निलम नगरातील राजरत्न नगरातील शंकरव्वा संगप्पा कुंभार हिने स्वत:च्या घरातच कुंटणखाना सुरु केल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार बोगस ग्राहक पाठवून खात्री केली आणि पोलिसांनी त्याठिकाणी छापा टाकला. त्यावेळी चार महिलांसह शंकरव्वा कुंभार हिला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून कुंभारविरुध्द एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक साळुंखे यांची महिन्यात पाचवी कारवाई

पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे यांनी मागील महिन्यात शहरातील सर्वच पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. त्यात बजरंग साळुंखे यांच्याकडे अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाचा पदभार सोपविण्यात आला. त्यानंतर महिनाभरातच पोलिस निरीक्षक साळुंखे यांनी तुळजापूर रोड, एसटी स्टॅण्ड परिसर यासह अन्य पाच ठिकाणी धाडी टाकत महिलांची शारीरिक पिळवणूक करुन त्यांना वेश्‍या व्यवसायास भाग पाडलेल्यांवर कारवाई केली. शुक्रवारी (ता. 11) निलम नगरजवळील राजरत्न नगरातील शंकरव्वा संगप्पा कुंभार हिने स्वत:च्या घरातच कुंटणखाना सुरु केल्याचे पोलिसांना समजले. त्यानंतर पोलिस निरीक्षक साळुंखे हे त्यांच्या पथकासह त्याठिकाणी पोहचले. बोगस ग्राहक पाठवून शहानिशा करुन त्या कुंटणखान्यावर कारवाई केली. शंकरव्वा कुंभार हिच्यासह पोलिसांनी चार महिलांना ताब्यात घेतले. महिलांच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन त्यांना डांबून त्यांची शारीरिक पिळवणूक करीत वेश्‍या व्यवसाय केला जातो. त्यांच्या वेश्‍या व्यवसायाच्या कमाईवर संबंधित चालक आपली उपजिविका भागवितात, असे निरीक्षक पोलिसांनी नोंदविले आहे. दरम्यान, राजरत्न नगरातील महिलेने घरातील चार खोल्यांमध्ये कुंटणखाना सुरु केला होता. या कुंटणखान्यावर पोलिसांनी पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे, उपायुक्‍त बापू बांगर, सहायक पोलिस आयुक्‍त अभय डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाइ केली. पोलिस निरीक्षक बजरंग साळुंखे, पोलिस हवालदार राजेंद्र बंडगर, नफीसा मुजावर, अर्चना गवळी, ज्योती मोरे, रमादेवी भुजबळ, महादेव बंडगर, सायबर सेलचे सचिन गायकवाड यांच्या पथकाने ही कारवाई पार पाडली.

Web Title: The woman opened a brothel in the house; Police made sure to send bogus customers; Four women released from Rajaratna nagar