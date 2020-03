Photo : ६५ व्या वर्षीही जोपासली ‘जादूई कला’

सोलापूर : प्रत्येकला कोणता ना कोणता छंद असतोच.... मग कोणाला गाणी ऐकण्याचा तर कोणाला प्रवास करण्याचा... कोणाला वाचन... कोणाला अनेक वस्तूंचा संग्रह करण्याचा तर कोणाला चित्रपट पाहण्याचा असा एक ना अनेक छंद असतो. अगदी असाचछंद 65 व्या वर्षी सुद्धा जोपासत आहेत सोलापूरच्या डॉ. पद्मा गणेश देशपांडे. त्यांना आपली कला आणि स्वस्त बसू देत नाही. डॉ. पद्मा देशपांडे यांच्या हातात जणूकाही जादूच आहे. त्या अप्रतिम चित्रे काढतात. त्यांनी काढलेल्या अनेक चित्रांचे आतापर्यंत मान्यवरांनी कौतुक केले आहे. डॉ. देशपांडे यांना लहानपणापासूनच चित्रकलेची आवड निर्माण झाली. कुटुंबाच्या प्रोत्साहानमुळे व समाजाच्या प्रेरणेमुळेच त्यांची कला अविरत सुरु ठेवली आहे. कुटुंबातूनच कला प्राप्त झाल्यामुळे त्यांनाही चित्र काढण्याची आवड निर्माण झाली. चौथी शिकत असल्यापासून त्या सुंदर चित्र रेखाटतात. त्यांचे पूर्ण कुटुंब उच्चशिक्षित असल्यामुळेच त्यांनीही आपले शिक्षण चांगल्या पद्धतीने पूर्ण केले. असे असले तरी त्यांना आपला कलाकार स्वस्थ बसू देत नव्हता. त्यातूनच डॉ. देशपांडे यांनी पुणे येथील महाविद्यालयात ‘फाईन आर्ट’चे शिक्षण पूर्ण केले. शिक्षण सुरू असतानाच डिप्लोमाचा कोर्स पूर्ण केला. डॉ. देशपांडे यांचा 1976 ला जन्म झाला. त्यानंतर राज्य सरकारच्या १९ व्या राज्यस्तरीय प्रदर्शनात एक अमृत शैलीचे चित्र त्यांनी प्रदर्शनासाठी पाठवले. त्याबद्दल त्यांना मेरीट मिळाले. पुढे काही वर्षात त्यांनी चित्रकलेचे वर्ग सुरू केले. त्यावेळी नवीन कलेचा त्यांना शोध लागला. या माध्यमातील कला पूर्णपणे हस्तकला प्रमाणे होती. पण त्यात अत्यंत एकाग्रतेने काम करावे लागत. 1995 ला या कलेतील त्यांच्या बालाजी या उठाव चित्र राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी महाराष्ट्रातून शिफारस करण्यात आली होती. 1996 ला पार्क चौकातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्यामागे असलेल्या ‘अहिल्यादेवींनी केलेल्या कार्याचा आढावा असलेले’ उठाव चित्र करण्याचे काम त्यांना मिळाले. काही वर्षांनंतर देशपांडे यांना संगमेश्वर महाविद्यालयात फाइन आर्ट विभागात शिकवण्याची संधी मिळाली. या ठिकाणी त्यांनी १२ वर्षे शिक्षणाची सेवा दिली. ३० वर्षांपासून आर्किटेक्चर ट्रान्सफर क्लास त्या चालवतात.

