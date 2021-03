दौंड कॉड लाइन स्थानकावरील काम होणार महिनाभरात पूर्ण ! जाणून घ्या काय आहे कॉड लाइन?

सोलापूर : मध्य रेल्वेच्या सोलापूर विभागातील दौंड कॉड लाइन स्थानक हे प्रवाशांच्या आणि रेल्वे प्रशासनाच्या दृष्टीने सोय व्हावी यासाठी उभारण्यात आली आहे. या स्थानकावर येत्या महिनाभरात प्राथमिक सर्व व सोयी - सुविधांची कामे पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक प्रदीप हिरडे यांनी दिली. दौंड रेल्वे स्थानकापासून दौंड कॉड लाइन स्थानक हे तीन किलोमीटरवर आहे. दौंड कॉड लाइन स्थानकावर सध्या विविध पातळ्यांवर कामे सुरू आहेत. दौंड कॉड लाइन स्थानकावर प्रवाशांना बसण्याची सोय करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर इतर देखील सर्व सोयी - सुविधांची काम पूर्ण केली जाणार आहेत. असे चालते कॉड लाइनचे काम

एखाद्या स्थानकावरून विरुद्ध दिशेने गाडी न्यायची झाल्यास रेल्वेचे इंजिन पुढून मागे असे शंटिंग करावे लागते. पुणे रेल्वे स्थानकावरून मनमाडच्या दिशेने जाणाऱ्या गाड्यांना इंजिनची दिशा बदलावी लागत होती. दौंड कॉड लाइनमुळे याची गरज भासणार नाही. दौंड कॉड लाइन स्थानकावरून मागील पाच महिन्यांपासून वाहतूक सेवा सुरू केली आहे. सध्या कोरोना महामारीमुळे रेल्वेच्या प्रवासी गाड्यांची संख्या कमी आहे. आगामी काळात यामध्ये वाढ झाल्यास सर्व सोयी - सुविधा दौंड कॉड लाइन स्थानकावर असतील, असे देखील रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. या आहेत सुविधा पिण्याच्या पाण्याची सोय

तिकीट चेकिंग स्टाफ

शौचालयाची सुविधा

सुरक्षेच्या दृष्टीने रेल्वे सुरक्षा बलाचे कर्मचारी तैनात

बसण्यासाठी प्रवाशांना वेटिंग रूमचे काम सुरू आहे कोरोना महामारीमुळे सध्या रेल्वेची प्रवासी गाड्यांची संख्या कमी आहे. दौंड कॉड लाइन स्थानकावर सध्या काम सुरू आहे. येत्या महिनाभरात याचे काम पूर्ण होऊन प्रवाशांना सर्व सोयी - सुविधा उपलब्ध होतील.

- प्रदीप हिरडे,

वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक, सोलापूर संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

