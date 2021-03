यंदा बाजारात सोलापुरी मिरचीचा ठसका नाही ; अतिवृष्टीने उत्पादन नगण्य

सोलापूर : यावर्षी मिरच्याच्या हंगामात सोलापूर भागातील मिरचीचे उत्पादन अगदीच नगण्य झाल्याने मिरची बाजाराला सोलापुरी मिरचीचा ठसका बसलाच नाही. या वर्षीचा मिरचीचा हंगाम अगदी जोरात सुरु आहे. दररोज 150 टन मालाची आवक होत आहे.

अतिवृष्टी व पडलेल्या रोगाने मिरची खूपच खराब झाली आहे. मिरचीचा रंग गडद नाही. केवळ बियांच्या तिखटपणावर भाव दिला जात आहे. खराब मालाचे प्रमाण 70 टक्‍क्‍यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे भावदेखील घसरले आहेत. केवळ ब्याडगी मिरचीचे भाव थोडेफार चांगले आहेत. सोलापूर भागात अनेक गावात मिरचीचे चांगले उत्पादन घेतले जाते. पण अतिवृष्टीने पिकाचे नुकसान अधिक झाले आहे. त्यामुळे सोलापूर भागातील आवक यावर्षी बाजारात झालीच नाही. सध्या येणारा मिरचीचा माल विजयपूर, कलबुर्गी, इंडी, शहापूर व अफजलपूर भागातून आवक होऊ लागली आहे. ब्याडगी, तेजा, कलमी आदी मिरचीचे प्रकार यार्डात विक्रीसाठी येत आहेत.

त्यामध्ये केवळ ब्याडगी प्रकारातील मिरचीला चांगले भाव मिळत आहे. उर्वरित मालाचा अतिवृष्टीच्या फटक्‍याने लाल रंग गेला आहे. त्यामुळे त्याला भाव मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

-जिल्ह्यात मिरचीचे उत्पादन घटले

- ब्याडगी मिरचीला सर्वाधिक भाव

- 2200 ते 18000 रुपयापर्यंत मिरचीला भाव

- इंडी, विजयपूर व अफजलपूर भागातून वाढली आवक

- दररोज 150 ते 200 टनाची आवक अतिवृष्टीने माल खराब झाला या वर्षी अतिवृष्टीने माल खराब झाला आहे. तसेच स्थानिक भागातील आवक कमी आहे. बाजार समितीने मिरची बाजारासाठी अनेक सोयी करून दिल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल कर्नाटक व आंध्रप्रदेशातून मोठ्या प्रमाणात येत आहे. मिरची लिलावासाठी नवीन ओटे बांधले जाणार आहेत. त्यामुळे मालवाहतूक व लिलावास अधिक जागा मिळेल.

- सिद्रामप्पा नरोणे, अध्यक्ष, मिरची व्यापारी संघटना, सिद्धेश्‍वर कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सोलापूर

