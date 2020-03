सोलापूर : मुस्लिम पाच्छा पेठ परिसरात एक बेघर आजोबा विवस्त्रावस्थेत आढळले. शनिवारी (ता. 29 मार्च) रात्री झालेल्या पावसात भिजलेले. भुकेमुळे हाताला येईल ते तोंडात घालत होते, मग ते दगड असो वा बाटलीचे झाकण. कोणीही त्या आजोबांकरिता दोन घास अन्न तर दिले नाही उलट हाकलून दिलं जात होतं. तेव्हा महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या युवकांनी भूक काय असते, हे प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिलं. माणुसकी हरवलेल्या समाजात मात्र या युवकांना पाझर फुटला व त्यांनी आजोबांना मदतीचा हात देऊन माणुसकी जपली. हेही वाचा - सावधान...समोर येताहेत चाइल्ड पॉर्नोग्राफीतील काळे चेहरे शुद्ध आल्यावर आजोबांनी सांगितले स्वत:चे नाव

रविवारी (ता. 1) सकाळी आठच्या सुमारास स्मरण बहुउद्देशीय व सामाजिक संस्थेचा अध्यक्ष, महाविद्यालयीन विद्यार्थी मंदार कुलकर्णी याला त्याच्या मित्राचा फोन आला. त्याने सांगितले की "मुस्लिम पाच्छा पेठ येथे एक आजोबा पडलेले आहेत, त्यांच्यासाठी काही करू शकतो का?' मंदारने लगेच त्याला छायाचित्र पाठवण्यास सांगितलं आणि ते पाहून प्रार्थना फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रसाद मोहिते यांच्यासह मंदारने मुस्लिम पाच्छा पेठ येथे जाऊन आजोबांची चौकशी केली. अंगावर कपडे नाहीत, पावसाने भिजलेल्या व भुकेने व्याकूळ झालेल्या आजोबांची अवस्था त्यांना पाहवली नाही. आजोबांना चहा व बिस्कीट दिले, कपडे घातले व नंतर शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्यावर डॉक्‍टरांनी उपचार केले. सोमवारी आजोबांना शुद्ध आली असता त्यांचे नाव लायप्पा कश्‍यप्पा चाबुकस्वार व पत्ता दोन नंबर झोपडपट्टी असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता या युवकांनी त्यांच्या घरच्यांचा शोध घेण्यास सुरवात केली आहे. दोन महिन्यांत दोघा ज्येष्ठांना केली मदत

मंदार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सामाजिक कार्यासाठी नववर्षाच्या सुरवातीला "स्मरण' संघटनेची स्थापना केली. 24 जानेवारीला एका बेघर आजीला वालचंद इंजिनिअरिंग कॉलेज येथून जखमी अवस्थेत शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. मंदार व त्याच्या सहकाऱ्यांनी आजीच्या घरच्यांची माहिती घेतली व त्यांना फोन करून माहिती दिली. तब्बल एक महिन्यानंतर आजीच्या भावाचा मुलगा तिला अक्कलकोटला घेऊन गेला. बेघर आजोबा तीन दिवसांपासून निर्वस्त्र पडलेले होते. पावसात भिजलेले होते. भुकेने व्याकूळ झालेली आजोबांची अवस्था पाहून कोणाला त्यांची दया आली नाही, याचे आम्हा युवकांना खूप वाईट वाटले. आम्ही नागरिकांना आवाहन करतो, की असे कोणी बेघर, ज्येष्ठ व जखमी व्यक्ती आढळल्यास आम्हाला 9130907979 या क्रमांकावर एक फोन नक्की करा किंवा जमल्यास त्याला उपचारासाठी दाखल करा; जेणेकरून त्यांचं जीव तरी वाचेल.

- मंदार कुलकर्णी,

अध्यक्ष, स्मरण बहुउद्देशीय व सामाजिक संस्था

