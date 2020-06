मुंबईतून आलेल्या पोलिसास कोरोना; रायगावचा रहिवासी; बामणोलीतील महिला पॉझिटिव्ह; मणदूरमधील दहा वर्षीय मुलीस बाधा; मौजे डिग्रजमधील 24 निगेटिव्ह 

सांगली ः रायगाव (ता. कडेगाव) येथे मुंबईतून आलेल्या पोलिसास आज कोरोनाची लागण झाली. तसेच बामणोली (ता. मिरज) येथे माहेरी आलेल्या महिलेसह मणदूर (शिराळा) येथील दहा वर्षीय मुलीस कोरोनाची बाधा झाली. जिल्ह्यात आज एकुण तिघांना कोरोनाची लागण झाली असून जिल्ह्यातील रुग्णांची संख्या 282 झाली. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील 101 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली. दरम्यान, मौजे डिग्रजमधील 24 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले असून 19 जणांचे अहवाल प्रतिक्षेत आहेत. सात चिंताजनक; सहा कोरोनामुक्त

साळसिंगे (ता. खानापूर) येथील 60 वर्षीय व्यक्ती, कदमवाडी (कवठेमहांकाळ) येथील 50 वर्षीय महिला, विटा (हनुमंतनगर) येथील 34 वर्षीय पुरुष, वांगी (कडेगाव) येथील 69 वर्षीय पुरुष, अंकले (जत) येथील 66 वर्षीय पुरुष, रिळे (शिराळा) येथील सत्तर वर्षीय वृद्ध, मालगाव (मिरज) येथील 72 वर्षीय वृद्धा अशा सात जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. वाटेगाव (वाळवा), शिरगाव (तासगाव), ठाणापुडे (वाळवा), मणदुर (शिराळा), किनरेवाडी (शिराळा), विहापूर (कडेगाव) असे सहा कोरोनामुक्त झाले आहेत. तालुकानिहाय रुग्णसंख्या

आटपाडी (27), जत (13), कडेगाव (21), कवठेमहांकाळ (11), खानापूर (19), मिरज (12), पलूस (15), शिराळा (93), तासगाव (12), वाळावा (47), महापालिका क्षेत्र (12). शनिवार आढळलेले बाधित - 3

जिल्ह्यातील एकूण रुग्ण - 282

उपचार घेणारे रुग्ण - 101

बरे झालेले रुग्ण - 172

आजवर मृत्यू झालेले - 9

पॉझिटिव्ह, पण चिंताजनक - 7

ग्रामीणमधील बाधित - 221

शहरी भागातील बाधित - 49

महापालिका क्षेत्र- 12



Web Title: Corona a policeman from Mumbai; resident of Raigaon; Women positive in Bamnoli; mandur of a ten-year-old girl in Mandoor