चुकून 11 लाख आले खात्यावर...3 लाखाचा उडवला धुव्वा...पुढे काय झाले ? वाचा..

सांगली- जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागातून ग्रामपंचायतीच्या 14 व्या वित्त आयोगाचा 11 लाख 90 हजार 743 रूपयाचा निधी खाते क्रमांक चुकल्यामुळे सातारा येथील एकाच्या खात्यावर जमा झाली. खातेदाराने तत्काळ ही रक्कम काढली. जिल्हा परिषद आणि बॅंकेने पाठपुरावा करून खाते गोठवून आठ लाख रूपये जमा करून घेतले. परंतू उर्वरीत 3 लाख 93 हजार रूपये जमा न केल्यामुळे खातेदार भाऊ सदाशिव कदम (रा. भुरकवाडी, ता. खटाव, जि. सातारा) याच्याविरूद्ध सांगली शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. लेखा विभागातील लिपीक कांचन राजे (वय 46, रा. हरिपूर) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाचे 14 व्या वित्त आयोगाचे बॅंक खाते युनियन बॅंकेत आहे. 2019-20 या वर्षातील ग्रामपंचायतीचे अनुदान जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले होते. या बॅंकेतून 1 ऑक्‍टोबर 2019 रोजी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना 14 व्या वित्त आयोगाची रक्कम पाठवण्यात आली. तेव्हा डोंगरसोनी (ता. तासगाव) ग्रामपंचायतीची वित्त आयोगाची रक्कम खाते क्रमांक अनावधानाने चुकीचा पडल्यामुळे भाऊ कदम (रा. भुरकवाडी, ता. खटाव, जि. सातारा) या खातेदाराच्या खात्यावर वर्ग झाली. ऑक्‍टोबरमध्ये विविध ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वर्ग केलेली रक्कम डोंगरसोनी ग्रामपंचायतीला मात्र मिळाली नाही. दोन दिवस बॅंकेला सुटी होती. त्यामुळे रक्कम जमा होण्याबाबत कोणालाच काही समजले नाही. दरम्यान मार्च 2020 मध्ये डोंगरसोनी ग्रामपंचायतीच्या लिपीकाने जिल्हा परिषदेत लेखा विभागात येऊन अनुदानाची रक्कम मिळाली नसल्याचे लिपीक कांचन राजे यांना सांगितले. त्यामुळे लिपीक राजे यांना आश्‍चर्य वाटले. त्यानी तत्काळ बॅंकेत जाऊन माहिती घेतली. तेव्हा खाते क्रमांक चुकीचा पडल्यामुळे रक्कम ग्रामपंचायतीऐवजी कदम यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे दिसून आले. राजे यांनी बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना हा प्रकार कळवला. तोपर्यंत कदम याने खात्यावरील सर्व रक्कम काढली होती. त्यानंतर कदम याच्याकडे पाठपुरावा करून आठ लाख रूपये जमा करून घेतले. उर्वरीत रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. व्याजासह 3 लाख 93 हजार 743 रूपयांची रक्कम भरण्यास कदम याने टाळाटाळ केल्यामुळे राजे यांनी सांगली शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार कदम याच्यावर शासकीय रक्कम अप्रामाणिकपणे स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरून अपहार केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.



Web Title: 11 lakhs came to the account by mistake . what happened next? Read on