सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेला 127 कोटींचा नफा; राज्यात तिसरा क्रमांक

सांगली : शेतकरी कर्जमाफी आणि कोरोना संकटाच्या प्रतिकूल परिस्थितीत देखील जिल्हा बॅंकेने उत्कृष्ट कामगिरी करत 127 कोटी 47 लाखांचा ढोबळ नफा मिळवला आहे. नफ्यामध्ये सातारा, पुणे बॅंकेनंतर जिल्हा बॅंकेने तृतीय क्रमांक मिळवला असल्याची माहिती बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील व उपाध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले,""कोरोना आणि आर्थिक मंदीच्या काळातही जिल्हा बॅंकेची प्रगतीची घौडदौड सुरुच आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अडचणीतून वाट काढत बॅंकेला प्रगतिपथावर नेले. बॅंकेचे भागभांडवल 154 कोटी 1 लाख 46 हजार रुपये आहे. ही वाढ 7.53 टक्के आहे. निधी 20.33 टक्के वाढून तो 531 कोटी 2 लाख 55 हजारपर्यंत झाला आहे. गतवर्षी ठेवी पाच हजार 800 कोटी 82 लाख 93 हजार इतक्‍या होत्या. यंदा त्यात 10.73 टक्के वाढ होऊन ठेवी 6 हजार 423 कोटी 54 लाख 76 हजारपर्यंत गेल्या आहेत. बॅंकेने बाहेरील कर्जे 27. 1 टक्के वाढीव घेतली आहेत. ही रक्कम 831 कोटी 52 लाख आहे. गुंतवणुकीत 13. 89 टक्के घसरण झाली. गतवर्षीपेक्षा बॅंकेने यंदा 1 हजार 142 कोटी रुपयांची जादा कर्जे दिली. एकूण पाच हजार 356 कोटी 84 लाख कर्ज वाटप केले. ढोबळ नफा 127 कोटी 47 लाखापर्यंत पोहोचला आहे. गतवर्षीपेक्षा वाढ 37.97 टक्के आहे.'' ते म्हणाले,""बॅंकेच्या प्रति कर्मचारी व्यवसायात यंदा 21.36 टक्के वाढ झाली. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने एक कोटी 60 लाखांचा व्यवसाय केला. प्रति शाखा व्यवसायही 45 कोटी 94 लाखांवरून 567 कोटी 51 लाख झाला. ही वाढ 17.76 टक्के आहे. नेटवर्थ रकमेत 69 कोटी 84 लाख वाढ होऊन 567 कोटी 51 लाख झाली आहे. ग्रॉस एनपीएचे प्रमाण 11.94 टक्केवरून 11.98 टक्के झाले आहे. सीआरएआर 11.58 टक्केवरून 11.80 टक्के झाला आहे. सीडी रेशो 72.66 टक्केवरून 83.39 टक्के झाला आहे. एकूण व्यवसाय 12 हजार कोटीपर्यंत झाला आहे.'' नंबर वन साठी वाटचाल-

अध्यक्ष पाटील म्हणाले,""राज्यात संपलेल्या आर्थिक वर्षात सातारा जिल्हा बॅंकेने नफ्यामध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला. पुणे जिल्हा बॅंक दुसऱ्या क्रमांकावर तर सांगली जिल्हा बॅंकेचा तिसरा क्रमांक आहे. बॅंक आधुनिकीकरणासह कार्पोरेट पद्धतीने चालविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काहींची थकबाकी वसूल झाली की बॅंक राज्यात प्रथम क्रमांकावर जाईल.'' संपादन : युवराज यादव

