पूरबाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात 129 कोटी 

सांगली- सांगली जिल्ह्यातील पूरबाधित शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जमाफीसाठी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने 130 कोटी 91 लाख रुपयांचा निधी जिल्ह्याला प्राप्त झाला होता. त्यातील 129 कोटी 44 लाखांची रक्कम विविध बॅंकांकडे पूरबाधित शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जमाफीसाठी वर्ग करण्यात आली. जुलै-ऑगस्टमध्ये जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी, महापुरामुळे कृषी क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यातून दिलासा देण्यासाठी पूरबाधित शेतकऱ्यांसाठी एक हेक्‍टर पर्यंतची पीक कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली होती. "कोरोना' च्या पार्श्वभूमीवर सरकार समोर आर्थिक समस्या असली तरी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी अर्थमंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करून आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून घेतला. सांगली जिल्ह्याला 130.91 कोटीचा निधी मिळाला. अनेक बॅंकांकडून पात्र खातेदार शेतकऱ्यांच्या याद्या प्राप्त न झाल्याने सदरच्या कर्जमाफी पासून शेतकरी वंचित होते. अनेक गावांतील शेतकऱ्यांच्या पालकमंत्री पाटील यांच्याकडे तक्रारी होत्या. या अनुषंगाने पालकमंत्र्यांनी आढावा घेऊन पात्र शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्ज खात्यावर रक्कम तात्काळ जमा करावी, अशा सूचना होत्या. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ करे यांनी ज्या बॅंकांकडून खातेधारक शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रलंबित होत्या त्यांचा पाठपुरावा करून याद्या उपलब्ध करून घेतल्या. त्यानुसार विविध बॅंकांकडे 129 कोटी 44 लाखांचा निधी कृषी कर्जमाफीसाठी वर्ग करण्यात आला. विविध बॅंकांकडे वर्ग केलेला निधी असा ः सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक 105 कोटी 26 लाख, बॅंक ऑफ बडोदा 2 कोटी 24 लाख, विजया बॅंक 1 लाख, बॅंक ऑफ इंडिया 5 कोटी 41 लाख, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र 2 कोटी 59 लाख, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया 2 लाख, कार्पोरेशन बॅंक 1 कोटी 8 लाख, देना बॅंक 7 लाख, ओरिएन्टल बॅंक 31 लाख, एसबीआय 8 कोटी 30 लाख, सिंडिकेट बॅंक 70 लाख, युको बॅंक 1 लाख, युनियन बॅंक 1 कोटी 31 लाख, फेडरल बॅंक 15 लाख, आयसीआयसीआय बॅंक 62 लाख, आरबीएल 63 लाख, आयडीबीआय 52 लाख, व्हीकेजीबॅंक 16लाख, कॅनरा बॅंक 5 लाख. बॅंक खात्यावर रक्कम वर्ग केली आहे. ""ऍक्‍सिस वगळता बॅंकांत शाखानिहाय शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग केली आहे. ऍक्‍सिस बॅंकेकडील पात्र खाते धारकांची यादी प्राप्त होताच उर्वरित रक्कम त्यांचाही बॅंक खात्यावर वर्ग करण्यात येईल.'' -नीळकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक



