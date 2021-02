माधवनगरमधील सराफी दुकानात 15 तोळे सोन्याच्या दागिन्यांवर डल्ला 

सांगली ः मिरज तालुक्‍यातील माधवनगर येथील सागर ज्वेलर्समधून चोरट्यांनी 15 तोळ्याचे सोने आणि चांदीचे दागिने असा सुमारे आठ ते साडेआठ लाखांचा ऐवज लंपास केला आहे. दिवसाढवळ्या ही चोरी झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी दोघा दुचाकी चालकांविरोधात संजयनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. सागर ज्वेलर्सचे मालक दत्ताजी रघुनाथ साळुंखे (रा. घनश्‍यामनगर, सांगली) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की दत्ताजी साळुंखे यांचे माधवनगरमधील बुधवार पेठेत ज्वेलर्सचे दुकान आहे. आज सकाळी नेहमीप्रमाणे साडेनऊच्या सुमारास साळुखे हे ज्वेलर्स दुकान उघडले. घरातून 15 तोळ्याच्या सोन्याच्या आणि चांदीच्या दागिन्यांची बॅग त्यांनी आपल्या दुकानांतील काऊंटरच्या आतील बाजूस ठेवली होती. ते दुकानात साफसफाई करत होते. दरम्यानच्या काळात दोन युवक साळुंखे यांच्या दुकानात आले. तुमचे पैसे दुकानाबाहेर पडले आहेत, असे सांगितले. साळुंखे हे पैसे घेण्यासाठी दुकानाबाहेर गेले. तितक्‍यात एका युवकाने दुकानात काऊंटरवर ठेवलेली बॅग घेतली. दुसरा युवक दुचाकी घेऊन तिथे आले. क्षणात दोघेही पसार झाले. साळुंखे यांना चोरीचा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी आरडाओरडा केला. माधवनगर बाजारपेठेत दिसवसाढवळ्या ही चोरी झाल्याने खळबळ उडाली. दरम्यान, संजयनगर पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक उमेश चिकणे आणि पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी पथके रवाना केली. चोरटे सीसीटिव्हीत कैद

चोरट्यांनी पैसे पडल्याचा केलेल्या बहाण्यापासून सोने-चांदीचे बॅग नेईपर्यंतचा सारा घटनाक्रम परिसरातील सीसीटिव्हीत कैद झाला आहे. पोलिसांनी सीसीटिव्ही फुटेज ताब्यात घेतले असून, पाळत ठेवून ही चोरी झाल्याचे प्राथमिक तपासात पुढे आले आहे. संपादन : युवराज यादव

Web Title: 150 grams of gold jewelery in a goldsmith shop in Madhavnagar