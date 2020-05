कोरोनाच्या संकट काळातच 197 जणांच्या नोकरीवर कुऱ्हाड

बेळगाव ः लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांचा रोजगार गेला असल्याने संसाराचा गाडा हाकणे मुश्‍किल झाले आहे. या परिस्थितीतही बेळगावमधील तीन कंपन्यामधून 197 कर्मचाऱ्यांना कामांवरुन कमी करण्यात आले आहे. यामुळे या कामगारांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. यामुळे त्या कंपनीतील कर्मचऱ्यांनी कामगार खात्याकडे तक्रार केली असून संबंधित कंपन्याना कामगार खात्याने नोटीस पाठविली आहे. गेल्या 52 दिवसापासून जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांचे शटर डाऊन आहे. लॉकडाऊनमुळे कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय कारखानधारकांनी घेतला आहे. उद्योजकांवरच नाही तर कामगारांवरही संकट कोसळले आहे. यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सध्या लॉकडाऊन असल्यामुळे कोणत्याही कामगाराला कामावरुन कमी करू नये असा शासनाचा आदेश आहे. तरीदेखील काम नसल्याचे कारण पुढे करून अनेक कारखान्यानी कामगारांना कामांवरून कमी करण्याचा सपाटा लावला आहे. गेल्या आठ दिवसात 197 कामगारांना कामांवरुन कमी करण्यात आले आहे. याबाबतची तक्रार स्वतः कामगारांनी कामगार खात्याकडे केली आहे. कामगारांना काम नसले तरी त्यांना वेतन देऊन कामावर ठेवण्याच्या सूचना शासनाकडून उद्योजकांना दिल्या आहेत. तरीही बेळगावमधील तीन कंपन्यांमधील कामगारांना कामांवरून कमी केले आहे. यामध्ये एका कंपनीतील 7 कामगार तर कंग्राळी बुद्रुक येथील एका कंपनीतील 40 कामगार आहेत. तर काकती येथील 150 कामगार आहेत. संबंधित कंपन्याना कामगार खात्याकडून नोटीस पाठविण्यात आली असून कामावरून काढून टाकण्याचे नेमके कारण विचारण्यात आले आहे. नोटीसीला उत्तर आल्यानंतर पुढील निर्णय कामगार खात्याकडून घेण्यात येणार आहे. कंपन्यांना सात दिवसात उत्तर द्यावे बेळगावमधील एकूण तीन कंपन्यामधील 197 कामागांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे. या तीन कंपन्या बेळगाव तालुक्‍यातील आहेत. कामगारांनी तक्रार केल्याने कंपनी मालकांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे कंपन्यांना सात दिवसात उत्तर द्यावे लागणार आहे. यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे कामगार खात्याचे उपायुक्त वेंकटेश सिंधीहट्टी यांनी सांगितले.

Web Title: 197 employees have been laid off from three companies in Belgaum