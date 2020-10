जिल्ह्यात 224 कोरोनामुक्त... नवे 154 रूग्ण : चौघांचा मृत्यू 

सांगली- जिल्ह्यात आज दिवसभरात झालेल्या कोरोना चाचणीत नविन 154 रूग्ण आढळले. त्यापैकी 21 महापालिका क्षेत्रातील आणि उर्वरीत 133 रूग्ण ग्रामीण व शहरी भागातील आहेत. आज दिवसभरात जिल्ह्यातील चार रूग्णांचा आणि कर्नाटकातील एका रूग्णाचा मृत्यू झाला. तसेच दिवसभरात 224 जण कोरोनामुक्त झाले. जिल्ह्यातील कोरोना बाधित रूग्णांची संख्या गेल्या काही दिवसापासून कमी होत असल्यामुळे थोडा दिलासा मिळाला आहे. आज देखील दिवसभरात आरटीपीसीआर चाचणीत 1228 रूग्णांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये 50 रूग्ण कोरोना बाधित आढळले. हे प्रमाण 4 टक्के इतके आहे. तर ऍन्टीजेन चाचणीत 2333 रूग्ण तपासले असता त्यामध्ये 108 जण बाधित आढळले. हे प्रमाण 5 टक्के इतके आहे. दोन्ही चाचण्यामध्ये 158 कोरोना बाधित आढळले. त्यापैकी 154 जिल्ह्यातील आणि 4 रूग्ण परजिल्ह्यातील आहेत. जिल्ह्यातील 154 रूग्णांमध्ये आटपाडी तालुक्‍यातील 16, जत 10, कडेगाव 19, कवठेमहांकाळ 8, खानापूर 18, मिरज 10, पलूस 16, शिराळा 8, तासगाव 10, वाळवा 18 आणि महापालिका क्षेत्रातील 21 रूग्णांचा समावेश आहे. महापालिका क्षेत्रातील 21 रूग्णांमध्ये सांगलीतील 18 आणि मिरजेतील 3 रूग्ण आहेत.

आज दिवसभरात चार रूग्णांचा मृत्यू झाला. त्यामध्ये जत तालुक्‍यातील दोन, शिराळा तालुक्‍यातील एक आणि महापालिका क्षेत्रातील एका रूग्णाचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत 1952 रूग्णांवर उपचार सुरू आहेत. 224 जण चिंताजनक आहेत. त्यापैकी 178 जण ऑक्‍सिजनवर आणि 46 जण व्हेंटिलेटरवर आहेत. तसेच आज दिवसभरात 224 जण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे दिलासा मिळाला.

जिल्ह्यातील चित्र आजअखेर बाधित रूग्ण- 44570

उपचार घेणारे रूग्ण- 1952

आजअखेर बरे रूग्ण- 40992

जिल्ह्यातील मृत रूग्ण- 1626

परजिल्ह्यातील मृत- 206

बाधितपैकी चिंताजनक- 224

आजअखेर ग्रामीण रूग्ण- 22045

आजअखेर शहरी रूग्ण- 6570

महापालिका क्षेत्र रूग्ण- 15955

कोरोना तालुकानिहाय आटपाडी- 2131

जत- 1870

कडेगाव- 2620

कवठेमहांकाळ- 2303

खानापूर- 2540

मिरज- 4305

पलूस- 2497

शिराळा- 2144

तासगाव- 3027

वाळवा- 5178

महापालिका- 15955



