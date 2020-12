आटपाडी (जि. सांगली) : पुणे येथील गौतम शुगर ट्रेडिंग कंपनीकडून आलो असल्याचे सांगून सद्‌गुरू श्री. श्री. साखर कारखान्याची तब्बल दहा लाख रुपयांची तीस टन साखर ट्रकमध्ये भरून चालकासह दोघांनी लांबवली. गौतम शुगर ट्रेडिंग कंपनीचे तुषार मेहता यांनी या चोरीची फिर्याद साखर पोहोचवण्याची जबाबदारी दिलेले ओंकार माळी आणि अनोळखी दोघांच्या विरोधात आटपाडी पोलिस ठाण्यात दिली आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, राजेवाडी (ता. आटपाडी) येथील सद्‌गुरू श्री. श्री. साखर कारखान्याकडून पुणे येथील तुषार मेहता यांच्या गौतम शुगर ट्रेडिंग कंपनीने 30 टन साखर खरेदी केली होती. याची बाजारभावाप्रमाणे नऊ लाख 96 हजार रुपये किंमत होते. ही साखर ओंकार कोळी (रा. पुणे) याला रांजणगावच्या ब्रिटानिया इंडस्ट्रीला पाठविण्याची जबाबदारी दिली होती. ओंकार कोळी यांनी ट्रकमधून (एमएच 45, एएफ 4009) चालकास साखर पोहोच करण्यास सांगितले. या गाडीच्या चालकाने कागदपत्रे व लायसन देतो, असे सुरुवातीला सांगितले होते. मात्र त्याने चलाखीने नाव, पत्ता आणि कागदपत्रे कारखान्यात न देता गोड बोलून गप्पा मारत साखर ट्रकमध्ये भरून घेतली. साखर ताब्यात घेताना त्याने चेहरा झाकला होता. या अनोळखी चालकाने ही साखर रांजणगावच्या कंपनीला न पाठवता गायब केली. गौतम शुगर ट्रेडिंग कंपनीने रांजणगावच्या कंपनीला साखर पोचल्याबाबत विचारणा केल्यावर हा प्रकार उजेडात आला. अज्ञात चालक आणि त्याच्यासोबत असलेल्या एकाने दहा लाख रुपये किमतीची साखर लंपास केली. तुषार मेहता यांनी जबाबदारी दिलेले ओंकार माळी आणि अनोळखी चालकावर फसवणुकीची तक्रार आटपाडी पोलिस ठाण्यात दाखल केली आहे. संपादन : युवराज यादव

Web Title: 30 tons of sugar was smuggled from 'Sadhguru' factory