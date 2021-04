मिरजेत सुरू होणार 300 बेडचे कोविड केअर सेंटर 

सांगली : महापालिका क्षेत्रात कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे मिरजेतील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात 300 बेडचे कोविड सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यामध्ये 100 ऑक्‍सिजन बेड असणार आहेत. महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी आज महाविद्यालय परिसराची पाहणी केली. या ठिकाणी तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करणार असून एका छताखाली हे केंद्र असेल, असे महापौर सूर्यवंशी म्हणाले. महापालिका क्षेत्रात कोरोना गेल्या महिन्यापासून बाधित रुग्णांची वाढ होत आहे. जिल्ह्यातही पुन्हा कोरोनाचा विळखा वाढू लागला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी आणि उपलब्ध असलेल्या उपाययोजनांची माहिती घेण्यासाठी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी उपायुक्त स्मृती पाटील व वैद्यकीय अधिकारी यांच्या समवेत मिरज येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात आज पाहणी केली. महापौर सूर्यवंशी यांनी तेथील रुग्ण व वैद्यकीय अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला असता, ऑक्‍सिजन बेड आणि अन्य काही आधुनिक सोईसुविधा उपलब्धता यावर चर्चा झाली. याबाबत महापौर सूर्यवंशी यांनी आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्याशी चर्चा केली. आयुक्त कापडणीस यांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मिरज येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयामध्ये 100 ऑक्‍सिजन बेडसह 300 बेडचे कोविड केअर सेंटर तत्काळ कार्यान्वित करून नागरिकांना वैद्यकीय सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. तिन्ही शहरांतील वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्‍टर यांच्याशी संवाद साधून एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त करून होम आयसोलेशनसह अन्य कोरोना बाधित रुग्णांना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देऊन दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यावेळी उपमहापौर उमेश पाटील, नगरसेवक शेडजी मोहिते, नगरसेविका वहिदा नायकवडी व महानगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. संपादन : युवराज यादव

