नातवाने सांगितली कोरोनामुक्त झालेल्या 94 वर्षे वयाच्या आजीबाईची कहाणी 

सांगली ः तिला कोरोना झाला. मिरजेतील रुग्णालयात दाखल केलं. 19 दिवस ती तेथे राहिली. कोरोनामुक्त झाली, घरी आली. तिला रुग्णालयात जाताना माहिती नव्हतं आणि आजही तिला माहिती नाही, की कोरोना ही काय भानगड आहे. ती आयुष्यभर शिवारातील घरात राहिली, राबली, लेकरांना मोठं केलं, या काळात कधीही तिला आजारपणानं गाठलं नाही. पहिल्यांदा गाठलं, तेही जागतिक महामारी कोरोनानं... त्यालाही ती पुरून उरली.

कामेरी (ता. शिराळा) येथील 94 वर्षे वयाच्या हौसाबाई पाटील या आपल्या आजीबाईच्या कोरोना लढ्याविषयी नातू अमोल पाटील "सकाळ'शी बोलत होता. या आजीच्या लढ्याचं सगळीकडं कौतुक झालं. पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी तिच्याविषयी ट्विट केलं. कोरोनानं अवसान गळालेल्या अनेकांसाठी ही आजी "आयकॉन'च ठरली. हौसाआजी कामेरीतील शेतात राहते. आज-काल नव्हे तर पन्नास वर्षे तिने शिवारात काढली. आयुष्यभर कष्ट उपसलं. भौतिक सुखाची तिला कधी गरज लागलीच नाही. आज आजीच्या लेकानं गावात बंगला बांधलाय. कोरोनामुक्त झाल्यावर तिला त्याच बंगल्यात ठेवलं गेलंय, पण तिचं मन तिथं रमत नाही. ती म्हणते, "मला माझ्या मळ्यात घेऊन चला.' तिथं जनावरं आहेत, शिवारात ऊस आहे. आजीच्या जीव तिथं गुंतलाय. अमोल सांगतो, "आजीचे वय 94 पेक्षा जास्त आहे, तिला आता फार भान राहिलेले नाही. ती माझे वडील आणि आत्या म्हणजे तिच्या दोन्ही लेकरांना लगेच ओळखते. माझ्यासह इतरांची ओळख पटायला थोडा वेळ लागतो. तिला कोरोना झाल्याचं समजलं तेंव्हा आम्हाला धक्का बसला. टीव्हीवर इतकं ऐकलं होतं, की आमची आजी परत आम्हाला भेटेल की नाही, याची काळजी लागून राहिली होती. तिला न्यायला रुग्णवाहिका आली, त्यावेळी ती म्हणाली, "मला कुठं न्यायला लागलाय?' तिला सांगितलं, "सांगलीतील मोठ्या दवाखान्यात दाखवून परत यायचं हाय !' त्यावर ती शांत झाली. कोरोनाचे उपचार सुरु झाले, तिथले डॉक्‍टर रोज तपासणीनंतर फोन करायचे. आजी पोटाला फार खात नाही, असे ते एक-दोनवेळा म्हणाले. आम्ही विचारले, किती खाते? त्यांनी सांगितलं, "चार घास भात आणि थोडं दूध घेते.' आम्ही सांगितलं, "ती गेली काही वर्षे एवढंच घेते, नका काळजी करू.' उपचारानंतर ती कोरोनाला हरवून परत आली. तिला संस्था क्वारंटाईन करणार होते, पण तिची देखभाल करायला सोबत कुणीतरी लागतं. आम्ही आग्रह केला, तिला आमच्या मळ्यातील घरात नेलं. तिथं आत्यानं सगळी दक्षता घेऊन तिची सेवा केली. क्वारंटाईन काळ संपला आणि पुन्हा एकदा आम्ही तिला गावातील घरात आणलंय. तिचं मन मात्र मळ्यातच रमतं. तिनं आम्हाला मांसाहारी जेवणं करून घातलं, पण आयुष्यात कधीही तिनं मांसाहार केला नाही. तिची जगण्याची इच्छाशक्ती प्रबळ आहे.

