फकीरवाडीत पत्नीचा कोयत्याने वार करून खून; चौघांवर गुन्हा दाखल

मांगले (सांगली) : फकीरवाडी (ता. शिराळा) (Fakirwadi) येथे चारित्र्याच्या संशयावरून पतीने पत्नीच्या मानेवर, डोक्यावर कोयत्याने वार करून खून केल्याची घटना शनिवारी दुपारी घडली. सुवर्णा सुभाष पवार (वय २७) असे तिचे नाव आहे. घटनेनंतर पती सुभाष सदाशिव पवार (वय ३५) यानेही तणनाशक घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्याच्यावर कोडोली (Kodoli) येथे खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. (A case has been registered against the husband for killing his wife in Fakirwadi)

याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, शनिवारी सकाळी दहाच्या सुमारास फकीरवाडी गावाच्या पूर्वेला सुभाष आणि त्यांच्या पत्नी सुवर्णा, निळीच्या ओढ्याजवळच्या शेतात ऊसावर औषध फवारणी करण्यासाठी गेले होते. त्या ठिकाणी त्यांच्यात शाब्दिक वादावादी झाली. यावेळी सुभाष याने हातातील कोयत्याने पत्नी सुवर्णा यांच्या मानेवर, डोक्यावर कोयत्याने वार केले. वर्मी वार लागल्याने व अतिरक्तस्राव झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर सुभाष याने भाऊ दिगंबर यांना फोन करून पत्नीचा खून केल्याचे सांगितले.

भाऊ दिगंबर यांच्यासह नातेवाईक घटनास्थळी आले. त्यावेळी सुभाष याने ऊसावर मारत असलेले तणनाशक प्राशन केले होते. त्याच्या तोंडाला फेस येऊन तो खाली पडला होता. भाऊ दिगंबर यांनी त्याला उपचारासाठी कोडोली येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. पोलिस पाटील तौफिक पिरजादे यांनी शिराळा पोलिसांना माहिती दिली. त्यानंतर शिराळा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सुरेश चिल्लावार यांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शिराळा उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आला. सुवर्णा पवार यांचे माहेर शित्तूर वारूण (ता. शाहूवाडी) आहे. त्यांचे दोन भाऊ व त्यांचे नातेवाईक रुग्णालय परिसरात आले. त्यांचा शोक अनावर झाला होता.

दरम्यान, सुभाष पवार नेहमी मद्यप्राशन करत होता. तो पत्नी सुवर्णाला सतत मानसिक आणि शारीरिक त्रास देत होता. त्याचबरोबर सुवर्णाचे सासरे सदाशिव, सासू बबूताई, दीर दिगंबर हेही वारंवार त्रास देत होते, अशी तक्रार माहेरचे नातेवाईक भगवान श्रीपती पाटील यांनी शिराळा पोलिस ठाण्यात केली आहे. शिराळा पोलिस ठाण्यात सुवर्णा यांचे पती सुभाष यांच्यासह सासरे सदाशिव, सासू बबूताई आणि दीर दिगंबर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रात्री उशिरापर्यंत कोणालाही ताब्यात घेतले नव्हते. श्री. चिल्लावार अधिक तपास करीत आहेत.

