कोरोनाबाबत त्यांनी केली "शोले'स्टाईल जागृती! 

आष्टा ( जि. सांगली) ः शहरात आज कोरोना विषयक जागृतीसाठी शोलेस्टाईल गाडीतून जनजागृती करण्यात आली. वैभव शिंदे यांनी जागृतीची धुरा हाती घेतली. तर माजी नगराध्यक्ष झुंझारराव पाटील यांनी सारथ्य केले. जागृतीसाठी एकत्र आलेल्या या जय-विरु जोडीची आज शहरात चर्चा रंगली होती. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आष्टा नगरपालिकेच्या वतीने विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. 30 एप्रिलपासून 3 मे पर्यंत शहर 100 टक्के लॉकडाऊन केले आहे. आज शोले स्टाईल दुचाकीतून कोरोना जागृतीसाठी शहरातील प्रमुख मार्गावरुन सोशल डिस्टन्सींग राखत रॅली काढण्यात आली. नगरपालिकेपासून सुरुवात झाली. नगराध्यक्ष स्नेहा माळी, मुख्याधिकारी हेमंत निकम, पक्षप्रतोद विशाल शिंदे, आरोग्य सभापती शेरनवाब देवळे, शैलेश सावंत, बाबासाहेब सिध्द, सतीश माळी, महिला बालकल्याण सभापती प्रतिभा पेटारे सहभागी झाले

Web Title: About Corona, he did "Sholay's style awareness!"