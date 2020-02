अपघातातील डंपर सीसीटीव्हीत दिसला: तरीही पोलिसांना काही सापडेना!

तासगाव : मणेराजुरी येथे डंपरखाली महिला चिरडून अपघात होऊन तब्बल तेरा दिवस झाले. तरी तासगाव पोलिसांना डंपर आणि डंपर चालक सापडला नसल्याचे दुर्दैवी चित्र समोर आले आहे. सीसीटीव्हीमध्ये अपघात चित्रित होऊनही अजून गाडी सापडलेली नाही. मणेराजुरी बसस्थानक चौकात 14 फेब्रुवारी रोजी दुपारी पावणे बारा वाजण्याच्या सुमारास तासगाव येथील प्रभावती दत्तात्रय पाटील या वृद्ध महिला रस्ता ओलांडून बसस्थानकाकडे येत असताना तासगावकडे जाणाऱ्या एका भरधाव डंपरने धडक देऊन चिरडल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. हा अपघात होऊन 13 दिवस झाले. मात्र आजपर्यंत तासगाव पोलिसांना त्या अज्ञात डंपरचा शोध लागलेला नाही. आजही अपघातग्रस्त महिलेचे नातेवाईक पोलिसांकडे चौकशी करत आहेत. मात्र पोलिस अजूनही त्या डंपरचा आणि अपघातावेळी असलेल्या चालकाचा शोध घेतच आहेत. हा अपघात भर दुपारी आणि एका मोठ्या चौकात झाला आहे. त्या चौकात काही दुकानात सीसीटीव्ही आहेत. या सीसीटीव्हीमध्ये हा अपघात चित्रित झाला आहे. त्याचे चित्रण पोलिसांकडे असल्याचे "त्या' वेळी पोलिसांकडून सांगण्यात येत होते. शिवाय अपघातातील दुर्दैवी महिलेच्या नातेवाईकांनी पोलिसांना काही माहितीही दिलेली आहे. पण तरीही डंपर सापडत नाही. ज्या वेळी हा अपघात झाला त्याकालावधीत मणेराजुरी ते तासगाव या मार्गावर पाच डंपर वाहतूक करत होते. यापैकी एका डंपरकडून हा अपघात झाला असण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय या मार्गावर मुरूम आणि दगड वाहतूक करणारे ठरावीक डंपर आहेत, त्यापैकी एक असण्याचीही शक्‍यता आहे. मात्र पोलिसांना 13 दिवसांत डंपर सापडलेला नाही. हे पोलिसांचे अपयश का दुर्लक्ष असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Web Title: Accidental dumper appeared on CCTV: Police still don't find it