तब्बल आठ महिन्यानंतर शाळांचा गजर वाजणार

सांगली ः कोरोना पार्श्‍वभूमिवर 22 मार्च रोजी लागू केलेल्या जनता कर्फ्यनंतर तब्बल आठ महिन्यानंतर राज्यातील नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग 23 नोव्हेंबरपासून सुरु करण्याची तयारी माध्यमिक शिक्षण विभागाने केली आहे. दक्षता घेवून शाळा सुरु कराव्यात असे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. शिक्षक संघटनांनी लस आल्यानंतरच शाळा सुरु करव्यात, अशी भूमिका घेतलेली आहे. सांगली जिल्ह्यात 620 माध्यमिक शाळा आहेत. नववी ते बारावीपर्यंतच्या वर्गाची जबाबदारी माध्यमिक शिक्षण विभागावर आहे. सांगली जिल्ह्यात खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानीत, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या सुमारे 2890 च्या घरात आहे. यातील नववी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरु होणार आहेत. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शिक्षक-शिक्षकेतरांना प्रवेश देण्यापूर्वी शाळांचे निर्जंतुकीकरण करणे, हॅण्डवॉश व सॅनिटायझर उपलब्ध करून देणे, सहा फूट अंतर ठेवणे, 3 ते 4 तासांनंतर सॅनिटायझेशन करणे, शाळेत प्रवेश करताना थर्मल स्कॅनरने तापमान तपासणे, अध्यापन साहित्य, संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर आदी उपकरणांचे 70 टक्के निर्जंतुकीकरण इत्यादी बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारच्या निर्बंधाचे पालन करून 40 मिनिटांच्या चार तासिका घेतल्या जाणार आहेत. स्थानिक व्यवस्थापनाला कसरत करावी लागणार आहे. खर्चाचा भुर्दंडही सहन करावा लागेल. शाळा सुरू करण्यापुर्वी जिल्हा प्रशासन व महापालिकेद्‌वारे शिक्षकांची आरोग्य तपासणी केली जाईल. शिक्षकांनी शिकवताना व विद्यार्थ्यांनी मास्क घालणे बंधनकारक आहे. आरोग्य विषयक नियमांचे पालन शिक्षक, विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांनी केले पाहिजे. अहवाल सादर करा शाळा 23 नोव्हेंबरपासून सुरू होतील. त्यापूर्वी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कोविड टेस्ट करावी. शाळा व्यवस्थापनाकडे अहवाल सादर करावा. शासन आदेशांची अंमलबजावणी करावी.

- सुधाकर तेलंग, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी लस दिल्याशिवाय शाळेत बोलावू नये संपूर्ण व्यवस्थेसाठी शैक्षणिक संस्थांना किमान 25 हजार ते 1 लाखापर्यंत खर्च येणार आहे. त्याची कोणतीही आर्थिक मदत सरकारने जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना लस दिल्याशिवाय शाळेत बोलावू नये.

- एन. डी. बिरनाळे, माध्यमिक संघटना संपादन : युवराज यादव

