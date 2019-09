"सिव्हिल'मध्ये पाच वर्षांनंतर "सिटीस्कॅन' 

सातारा : जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असणारी परंतु, लालफितीच्या कारभारात अडकलेली जिल्हा रुग्णालयातील सिटीस्कॅन सुविधा तब्बल पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आंतररुग्ण विभागातील रुग्णांसाठी सुरू झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांचा खासगी रुग्णालयांत तपासणी करण्याचा भुर्दंड कमी होणार आहे. या प्रश्‍नाबाबत "सकाळ'ने वारंवार आवाज उठवत पाठपुरावा केला होता.

राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये एक्‍सरे व सोनोग्राफी चाचणीची सुविधा आहे. काही जिल्हा रुग्णालयांत त्यांच्या जोडीला सिटीस्कॅनची सोयही आहे. तशी ती साताऱ्यातही होती. मात्र, आधुनिक यंत्रांनी सुसज्ज असा रेडिओडायग्नोस्टिक विभाग सुरू करण्याचे गाजर दाखवत माजी मुख्यमंत्र्यांनी साताऱ्यातील सिटीस्कॅन मशिन कऱ्हाडला हलविण्याचा घाट घातला. त्यानुसार येथील सिटीस्कॅन मशिन कऱ्हाडला हलविली. परंतु, शासन बदलल्याने रेडीओडायग्नोस्टिक विभागाचा निर्णय बासनात गुंडाळण्यात आला. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून जिल्ह्यातील नागरिकांना या सुविधेपासून वंचित राहावे लागत होते. जिल्ह्यातून 90 किलोमीटरचा महामार्ग जातो या तसेच अन्य राज्य मार्गावरील अपघातातील जखमी जिल्हा रुग्णालयात आणले जातात. त्याचबरोबर मेंदूच्या विकाराचे रुग्णही या ठिकाणी येत असतात. परंतु, सिटीस्कॅनची सुविधा उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना खासगी रुग्णालयाची वाट दाखवावी लागत होती. जिल्हा रुग्णालयातून रुग्णाला खासगीत नेण्याचा त्रास तसेच तेथील शुल्काचा भुर्दंडही नागरिकांना बसत होता. गेली पाच वर्षे हा निर्णय शासकीयस्तरावर प्रलंबित होता. दोन-तीन महिन्यांत होईल, असे तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक सांगायचे. मात्र, प्रश्‍न मार्गी लागत नव्हता. डॉ. अमोद गडीकर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांच्या कानावर हा प्रश्‍न घातला. त्यानंतर सिटीस्कॅनचा प्रश्‍न सुटण्याला चालना मिळाली. नवे मशिन मिळाले. त्यानंतर त्यांनी सर्व वायरिंगही नवे करून घेतले. काही महिन्यांपूर्वी मशिन बसवून चाचणीही घेण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित कंपनीचा मशिन सुरू करण्याबाबतचा अहवाल मिळण्याची प्रतीक्षा होती. त्यामुळे सिटीस्कॅन मशिन सुरू करणे प्रलंबित होते. तो प्रश्‍न मार्गी लागला असल्यामुळे मशिनची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. सध्या आंतररुग्ण विभागासाठी म्हणजेच रुग्णालयात "ऍडमिट' असलेल्या रुग्णांच्या तपासणीला सुरवात करण्यात आली आहे.

लवकरच बाह्यरुग्ण विभागासाठीही सुविधा "सिटीस्कॅन' ची व्यवस्था झाल्यामुळे अपघातात डोक्‍याला मार लागलेल्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळत आहे. तातडीची तपासणी करण्याची आवश्‍यकता असलेल्यांचे उपचार "सिटीस्कॅन'अभावी रखडणे बंद झाले आहे. थोड्याच दिवसांत बाह्यरुग्ण विभागासाठीही ही सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे.

