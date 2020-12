विभाग नियंत्रकांच्या चौकशीसाठी 18 रोजी आंदोलन : एसटी कामगार सेनेचा निर्णय : कामगारांवरील अन्यायाची मालिका सुरूच 

सांगली- एसटी महामंडळाच्या सांगली विभागात कामगार कायदे धाब्यावर बसवून प्रशासनाच्या नियमाला धुडकावून लावण्याचा उद्योग सुरू आहे. कामगारांवरील अन्यायाची मालिका प्रत्येक आगारात सुरू आहे. त्यामुळे विभाग नियंत्रक, कामगार अधिकारी आणि संबंधित आगारप्रमुखांची चौकशी करावी या मागणीसाठी एसटी कामगार सेनेतर्फे 18 रोजी धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष प्रकाश हंकारे, राज्य चिटणीस विलास यादव, विभागीय सचिव प्रवेश हंकारे, विभागीय अध्यक्ष युवराज शिंदे आणि दत्तात्रय माळी यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ""एसटी महामंडळामध्ये अनेक संघटना कार्यरत आहेत. परंतू तरीही कामगारांचे प्रश्‍न कायम असून त्यांची पिळवणूक, प्रशासनाकडून अन्याय थांबत नाही ही शोकांतिका म्हणावी लागेल. सर्वात दुर्दैवाची बाब म्हणजे कामगार कायदे धाब्यावर बसवले जात आहे. सांगली विभागातील कामगार अधिकारी यांनी गेल्या दोन-तीन वर्षात तक्रारींची दखलच घेतली नाही. त्यामुळे अन्यायाची मालिका सुरूच आहे. प्रशासनाकडून दिलेल्या सूचना आणि नियमांची अंमलबजावणीच होत नाही. प्रशासनाच्या नियमाच्या विरोधात विभाग नियंत्रक, कामगार अधिकारी आणि काही आगारप्रमुख काम करत आहेत. कामगारांच्या तक्रारींचा पाढा वाढत असून त्यावर निर्णयच होत नाही. मनमानी कारभाराचा अनुभव सर्वत्र येत आहे. तब्बल 55 तक्रारीची पत्रे देऊनही त्याची दखल घेतली जात नसेल तर न्याय कोणाकडे मागायचा? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.'' ते पुढे म्हणाले, ""स्वेच्छा निवृत्तीचे अर्ज 50 वर्षापुढील कामगारांना देऊन त्यांची मानसिकता भग्न करण्याचा प्रकार सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांना आठवड्यात 48 तासाची ड्युटी देण्याऐवजी अनेक आगारात 60 पेक्षा जादा तासाचे काम दिले जाते. या कामाच्या तासात सर्वत्र विषम विभागणी दिसून येते. त्याविरोधात सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयात तक्रारही दिली आहे. पक्षपातीपणामुळे कामगार अक्षरश: पिचला आहे. एसटीचे मुंबई प्रदेशाचे उपमहाव्यवस्थापक श्री. गायकवाड यांच्यासमोर तक्रारींचा पाढा वाचून आवश्‍यक तक्रारींचे निवेदन त्यांच्याकडे दिले आहे. त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा आहे. तर दुसरीकडे स्थानिक पातळीवरील मनमानी कारभार थांबला नाही. त्यामुळे विभाग नियंत्रक, कामगार अधिकारी आणि संबंधित आगारप्रमुखांच्या चौकशीसाठी 18 रोजी आंदोलन केले जाणार आहे.''



