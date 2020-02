नगरचा कां झाला मेळघाट : इतकी आहेत कुपोषित बालकं 

नगर : नगर जिल्ह्याचे राजकीय क्षेत्रात मोठे वजन आहे. इतर सर्वच क्षेत्रात बाळसेदार असलेला या जिल्ह्यातील बालके मात्र, कुपोषित असल्याचे आढळून आले आहे. ही धक्कादायक आकडेवारी आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे.

एकात्मिक महिला बालकल्याण विभागातर्फे जिल्ह्यातील चौदा तालुक्‍यात 21 प्रकल्पनिहाय बालकांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. यामध्ये एकूण तीन लाख 31 हजार 18 बालके आढळून आली. त्यापैकी तीन लाख 22 हजार हेही वाचा - रोहित पवार म्हणतात, तर एलआयसीने स्वतःची पॉलिसी काढली असती 191 बालकांचे वजन करण्यात आले. यामध्ये 3289 बालके मध्यम व तीव्र कुपोषित आढळून आली.

जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण विभागाने डिसेंबरअखेर केलेल्या जिल्ह्यातील चौदा तालुक्‍यातील एकूण 21 प्रकल्पमार्फत सर्व्हेक्षण राबविले. यामध्ये एकूण तीन लाख 31 हजार 18 बालकांपैकी तीन लाख 22 हजार 191 बालकांचे वजने घेण्यात आली. त्यातील 97.33 एवढी टक्केवारी आहे. या वजन घेतलेल्या बालकांमध्ये दोन लाख 96 हजार 653 बालके हे सर्वसाधारण असल्याचे स्पष्ट झाले. 21 हजार 457 बालके ही मध्यम वजनाची आढळून आली. तसेच यामध्ये चार हजार 80 बालके ही तीव्र कमी वजनाची आढळून आली. याच सर्व्हेक्षणामध्ये मध्यम कुपोषणाची दोन हजार 677 बालके आढळून आली आहे. त्याची टक्केवारी 1.27 एवढी आहे. 612 बालके तीव्र कुपोषित असल्याचे आढळून आलेले असून त्याची टक्केवारी 0.19 एव्हढी आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्या महिला बालकल्याण विभागाकडून कुपोषण मुक्तीसाठी प्रभावीपणे नियोजन केले जात आहे. मात्र तरीही जिल्ह्यात कमी वजनाचे तीव्र वजनाचे, मध्यम कुपोषित व मध्यम तीव्र कुपोषित बालके आढळून आले. त्यामुळे या विभागाला आणखी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 21 प्रकल्पनिहाय सर्व्हेक्षणातील बालके ः 331018

वजन घेतलेल्या बालकांची संख्या ः 322191

सर्वसाधारण ः 296653

टक्केवारी ः 92.07

मध्यम कमी वजनाची बालके ः 21458.

मध्यम कमी वजनाची टक्केवारी ः 6.66

तीव्र कमी वजनाची बालके ः 4080

तीव्र कमी वजनाची टक्केवारी ः 1.27

मध्यम कुपोषित बालके ः 2677

मध्यम कुपोषित बालके टक्केवारी ः 0.83

मध्यम तीव्र कुपोषित बालके ः 612

मध्यम तीव्र कुपोषित बालकांची टक्केवारी ः 0.19



Web Title: Ahmednagar has become Melghat: There are so many malnourished children