काष्टीकरांनी दिले दोनशे पोती धान्य, सदाशिव पाचपुते यांचा पुढाकार

श्रीगोंदे : कोरोना आपत्तीत काष्टीतील गरजू लोकांच्या मदतीसाठी आता गावानेच पुढाकार घेतला आहे. सेवा संस्था, पतसंस्था व प्रमुखांनी एकत्रीत मोठी मदत जमा केली आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य सदाशिव पाचपुते व ग्रामपंचायतीचा पुढाकार आहे. गहू, तांदुळ आणि साखरेचे दोनशे पोती जमा झाले आहे. त्यातून आता दीड हजार गरजू लोकांना ते वितरीत करण्याचे काम नियोजनबध्द पध्दतीने सुरु झाले आहे. काष्टी तालुक्याचा सधन भाग म्हणून ओळखला जात असला तरी तेथे मजूरांचीही मोठी संख्या आहे. कोरोना आपत्तीत या लोकांसाठी सरकारी यंत्रणा काही प्रमाणात राबत असली तरी लाॅक डाॅऊन पुन्हा वाढल्याने या लोकांची उपासमार होवू नये म्हणून आता गावकरी एकत्रीत सरसावले आहेत. हेही वाचा - दोनशे किलोमीटरच्या प्रवासासाठी मोजताहेत चार हजार पाचपुते यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देताना काष्टी सेवा संस्था क्रमांक 1, खुलेश्वर पतसंस्था, साईसेवा पतसंस्था, स्वामी समर्थ पतसंस्था, साईबाबा गुरुस्थान मंदीर, किशोर बोगावत, संभाजी जाधव, नितीन ढमे, रमेश मुनोत, सुनील रंधवे, राजेंद्र मुनोत, मनोज मुनोत या गावातील दानशुल संस्था व व्यक्तींसह श्रीगोंदा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सतीश बोरा यांनीही यात वाटा उचलला आहे. गावकऱ्यांनी एकत्रीत येत 120 पोते गहू, 41 पोते तांदुळ, 30 पोते साखर आणि दीड हजार चहा पुडे असे वाटप दीड हजार लोकांपर्यंत देण्यात येणार आहे. या वाटपात गर्दी व गोंधळ होवू नये म्हणून नियोजन करण्यात आले असून ग्रामपंचायतीच्या प्रभागनिहाय वाटप केले जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतीने कार्ड तयार केले असून त्यावर लाभार्थी नाव, माल मिळण्याचे ठिकाण, वाटप करणारा प्रमुख, दिनांक, व वेळ असे लिहिलेले आहे. सोशल डिस्टंट ठेवूनच वाटप केले जाताना कुणाचेही फोटोशेसन होणार नाही याची दक्षता घेतली जात असल्याचे उपसरंपच सुनील पाचपुते यांनी सांगितले.

