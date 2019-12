आज वर्धापन दिन : "या' जिल्ह्यातील कॉंग्रेसच्या अस्तित्वाची लढाई 

सोलापूर ः राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेला आज (शनिवारी) 134 वर्षे, तर सोलापूर जिल्हा कॉंग्रेस समितीला 94 वर्षे होत आहेत. 1925 ते 2019 या कालावधीत कॉंग्रेसचे 17 जिल्हाध्यक्ष झाले. प्रत्येकाने आपापल्या कार्यकर्तृत्वाने आपल्या पदाची उंची वाढविली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या स्थापनेनंतर ग्रामीण भागात अस्तित्व दाखविण्यासाठी कॉंग्रेस नेतृत्वाला सातत्याने कसरत करावी लागत आहे, हेही तितकेच खरे आहे. जगताप व कमळे दोनदा अध्यक्ष

सोलापुरात कॉंग्रेसची स्थापना झाल्यावर कर्मवीर रामकृष्ण जाजू यांना पहिले अध्यक्ष होण्याचा मान मिळाला. नामदेवराव जगताप आणि दीनानाथ कमळे यांना दोनदा अध्यक्ष होण्याची संधी मिळाली. सर्वाधिक कालावधीचे अध्यक्ष म्हणून भाई छन्नुसिंह चंदेले (1950 ते 1961) यांचा उल्लेख करता येईल. चंदेले यांना कामगार परिषदेसाठी परदेशी पाठवून, त्यांच्या जागी नामदेवराव जगताप यांची वर्णी लावण्यात आली होती. जिल्ह्यातील कॉंग्रेसची वाटचाल दमदारपणे झाली, त्यात राष्ट्रवादीच्या निर्मितीनंतर काही प्रमाणात अडसर निर्माण झाला.

रामकृष्ण जाजू आणि डॉ. कृ. भि. अंत्रोळीकर

(1934 ते 1939) (1940 ते 1948)

रामकृष्ण जाजू (सोलापूर)

अतिशय शिस्तीचे कार्यकर्ते म्हणून जाजू यांची ओळख होती. पक्षाच्या माध्यमातून जनसामान्यांची कामे करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. स्वातंत्र्य संग्रामातील त्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे देशभक्त कर्मवीर रामकृष्ण जाजू या नावाने ते ओळखले जाऊ लागले.

डॉ. कृ. भि. अंत्रोळीकर (सोलापूर)

गरिबांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ते स्वतः जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक (डीएसपी) यांच्याकडे जात. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना राज्यपालपदाची ऑफर पक्षाने दिली होती; मात्र त्यांनी ही ऑफर नाकारली.

अब्दुल लुंजे आणि छन्नुसिंह चंदेले

(1948 ते 1950) (1950 ते 1961)

अब्दुल करीम लुंजे (सोलापूर)

स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्या वेळी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून पाकिस्तान निर्मितीच्या भूमिकेस पाठिंबा द्यावा यासाठी त्या वेळी लुंजे यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात दबाव आला; मात्र त्यांनी तो झुगारून लावला.

भाई छन्नुसिंह चंदेले (सोलापूर)

जिल्ह्याचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. कामगारांचे प्रश्‍न मांडून ते सुटण्यासाठी ते प्रयत्नशील असत. भाषावार प्रांतरचनेच्या वेळी सोलापूर कर्नाटकमध्ये जाण्याची शक्‍यता व्यक्त होऊ लागल्याने चंदेले यांनी रातोरात नगरपालिकेची सभा बोलावून "सोलापूर महाराष्ट्रातच राहील' असा ठराव एकमताने करून घेतला.

नामदेवराव जगताप आणि संभाजीराव गरड

(1961 ते 67 व 1972 ते 78) (1967 ते 1971)

नामदेव जगताप (करमाळा)

यशवंतराव चव्हाणांचे कट्टर समर्थक. छन्नुसिंह चंदेले यांना कामगार परिषदेसाठी पाठवून यशवंतरावांनी नामदेवरावांची जिल्हाध्यक्षपदी निवड केली. नामदेवरावांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीत कॉंग्रेस रुजविण्याचे कार्य केले.

संभाजीराव गरड (मोहोळ)

आठवडी बाजारात कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांची भेट घेत. त्यांच्या शेतातील चारा जनावरांसाठी उपलब्ध करून देत. अध्यक्ष असताना जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी रावसाहेब पाटील यांची वर्णी लावली.

ऍड. शहाजी पाटील आणि दीनानाथ कमळे गुरुजी

(1980 ते 1990) (1978 ते 80 व 1995 ते 2000)

दीनानाथ कमळे गुरुजी (दक्षिण सोलापूर)

उपेक्षित कार्यकर्त्यांसाठी झटणारा नेता म्हणून ओळख. घराणेशाहीला सातत्याने विरोध केला. कॉंग्रेसच्या माध्यमातून अनेकांना मोठे केले. उपऱ्या लोकांपेक्षा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी पाठपुरावा केला.

ऍड. शहाजी पाटील (मोहोळ)

जिल्ह्यात कॉंग्रेस रुजविण्याचे ध्येय पूर्ण करतानाच संपूर्ण मोहोळ तालुका कॉंग्रेसमय करण्यासाठी धडपड केली. दहा वर्षांच्या कालावधीत पक्षाच्या माध्यमातून विकासकामांसाठी पाठपुरावा केला.

औदुंबर पाटील आणि ऍड. धनाजी साठे

(1990 ते 1995) व (2000 ते 2003)

औदुंबर पाटील (पंढरपूर)

पंढरपूर तालुक्‍यात कॉंग्रेस वाढीसाठी प्रयत्न केले. उजनी धरणासाठी सातत्याने प्रयत्न केला. आपल्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीत एकूणच जिल्ह्यात कॉंग्रेस वाढविण्यासाठी औदुंबर पाटील यांनी प्रयत्न केले.

ऍड. धनाजी साठे (माढा)

दिवंगत केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांचे कट्टर समर्थक. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची निर्मिती झाल्यामुळे कॉंग्रेससमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. अशाही स्थितीत जिल्ह्यात कॉंग्रेस मजबूत करण्याचे काम ऍड. साठे यांनी केले.

सिद्धाराम म्हेत्रे व आनंदराव देवकते

(2003 ते 2005) (2005 2008)

सिद्धाराम म्हेत्रे (अक्कलकोट)

राज्याचे गृहराज्यमंत्री पद भूषविलेल्या सिद्धाराम म्हेत्रे यांच्या रूपाने अक्कलकोटला अध्यक्षपदाचा मान मिळाला. अक्कलकोटसह ग्रामीण भागात कॉंग्रेस मजबूत करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.

आनंदराव देवकते (दक्षिण सोलापूर)

गोवा मुक्तिसंग्रामात सहभागी झालेले आनंदराव देवकते यांच्या रूपाने दक्षिण सोलापूर तालुक्‍याला दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाचा मान मिळाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी त्यांना लातूरचे पालकमंत्रिपद दिले.

बाळासाहेब शेळके व संतोष पाटील

(2008 ते 2014) (2014 ते 2016)

बाळासाहेब शेळके (दक्षिण सोलापूर)

दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील तिसरे अध्यक्ष. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची एकतर्फी सत्ता असताना कॉंग्रेसला सत्तेत सहभागी होण्याची संधी निर्माण केली. अशोक देवकते यांना सभापती बनविले.

संतोष पाटील (मोहोळ)

लोकसभेतील पराभवानंतर शहर व जिल्हा कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी संतोष पाटील यांची निवड झाली. अध्यक्षपदासाठी चिंतामणी जगताप, सातलिंग शटगार यांचीही नावे चर्चेत होती. मात्र श्री. पाटील यांनी बाजी मारली. त्यांच्या कालावधीत त्यांनी कार्यालय सुशोभिकरणासह कॉंग्रेसच्या मजबुतीसाठी प्रयत्न केले.

प्रकाश पाटील, 2016 पासून आजतागायत

प्रकाश पाटील (माळशिरस)

संतोष पाटील यांच्या जागी 2016 मध्ये प्रकाश पाटील यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्या कालावधीत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या. मात्र कॉंग्रेसला अपेक्षित यश मिळाले नाही. तथापि कॉंग्रेस मजबूत करण्यासाठी त्यांनी जनसंपर्कावर भर ठेवला.

