धर चुना मळ पुन्हा संघटना संतापली...तंबाखूची पुडी ३० रूपयांना

नगर ः लॉकडाऊनच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार केला तर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देत आहे. मात्र, जे तल्लफ करतात, त्यांची मोठी अडचण झाली आहे. लोकांना एकीकडे अन्नधान्य मिळत नसले तरी व्यसन करणाऱ्यांना जर्दा, गुटखा, दारू सगळे काही वेळेवर मिळत आहे. फरक फक्त एवढाच की ते चढ्याभावाने विकत घ्यावा लागत आहेत. तंबाखूचे दर तर गगनाला भिडले आहेत. मात्र, या घटनेची तक्रार करायची कोठे आणि कोणाकडे..असा त्यांच्यासमोर प्रश्न आहे. कितीही पैसे खर्चून ते तल्लफ भागवत आहेत. काहीजण सोशल मीडियावर आपली धर चुना मळ पुन्हा ही संघटना स्थापन करून या भाववाढीविरोधात आवाज उठवू, अशा पोस्ट टाकून करमणूक करीत आहेत. काही तर म्हणतात तंबाखू जीवनावश्यक वस्तूमध्ये समाविष्ट करा. हेही वाचा - विघ्नहर्त्यावरच आले एकाकीपणाचे विघ्न - सिद्धटेक चतुर्थीलाही सुनेसुने कोरोनामुळे केलेल्या लाॅक डाऊनमध्ये अनेकांनी पैसा कमावण्याचा उद्याेग सुरु केलेला आहे. यामध्ये तंबाखू व तंबाखू जन्य पदार्थ अव्वाच्या सव्वा भावाने विक्री सुरु केलेली आहे. यामध्ये दहा रुपयांची गायछाप पुडी 30 रुपायांना विकून पैसा कमावण्याचा उद्याेग सुरु केलेला आहे

लाॅक डाऊनमुळे सर्वच उद्याेग धंदे बंद झालेले असून बाहेर फिरण्यास मज्जाव केला जात आहे. सध्या फक्त किराणा, मेडिकल व भाजीपाला विक्री हाेत आहे. यामध्ये काही किराणा दुकानदारांनी आता चढ्या भावाने किराणा विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये तंबाखू व तंबाखू जन्य पदार्थ तर अव्वाच्या सव्वा दराने विक्री सुरु केली असून माल येत नाही, याचा बहाणा केला जात आहे. यामुळे किराणा व्यवसायिक मालामार हाेऊ लागलेले आहे. दहा रुपयाची तंबाखूची पुडी आता शहरासह ग्रामीण भागामध्ये 20 ते 30 रुपयांना विकली जात आहे. यामध्ये काही भाजी विक्रेत्यांनीही भाजीच्या जाेडीने तंबाखू विक्रीचा व्यवसाय सुरु केलेला आहे. यामध्ये काही दुध विक्रेत्यांचाही समावेश आहे. दुधाच्या पिशव्यांची वाहतूक व विक्री करताना य दुध विक्रेत्यांकडून तंबाखू न्य पदार्थांची विक्री केली जात आहे. प्रशासनाने एक तर तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर बंद आणावी नाही तर आहे, त्या किमतीत विक्रीस करण्याची सूचना किराणा व्यवसायिकांना करावी, अशी मागणी साेशलच्या माध्यमातून केली जात आहे.



