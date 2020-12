बस्तवडे स्फोटातील आणखी एकाचा मृृत्यू; पोलिस महासंचालकांकडून पाहणी

तासगाव : बस्तवडे (ता. तासगाव, जि. सांगली ) येथे काल झालेल्या स्फोटातील तीन जखमीपैकी ईश्वर गोरख बामणे (रा. अजूर, ता. अथणी) या कामगाराचा सांगली सिव्हिल हॉस्पिटल मध्ये उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. यामुळे या स्फोटातील मृत्यूची संख्या 2 झाली आहे. अन्य दोन जखमींच्यावर उपचार सुरू आहेत. बस्तवडे येथे काल सुरुंगाच्या गाड्याच्या झालेल्या स्फोट प्रकरणी आज पोलिस यंत्रणेची धावपळ उडाली होती. कोल्हापूर विभागाचे पोलिस महासंचालक सुभाष वारके, जिल्हा पोलिस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांनी भेट देऊन सूचना केल्या. दरम्यान स्फोटक तज्ज्ञांच्या पथकाला पाचारण करण्यात आले आहे. मात्र आज सायंकाळ पर्यंत याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला नव्हता. बस्तवडे येथे पटवर्धन खोरा परिसरात काल रविवारी जमीन सपाटीकरण करताना स्फोट होऊन एक जण ठार, तर तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. काल स्फोट होऊन 24 तास उलटून गेले तरी तासगाव पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला नव्हता. दरम्यान आज स्फोट स्थळी पोलिस महासंचालक सुभाष वारके यांनी भेट दिल्याने या घटनेचे गांभीर्य वाढले आहे. त्यांच्या समवेत जिल्हा पोलिस अधीक्षक दीक्षित गेडाम, अप्पर पोलिस अधीक्षक मनीषा डुबुले यांच्यासह पोलिस अधिकाऱ्यांचे पथक होते. स्फोट झाल्यानंतर मिळालेल्या अवशेषांचे 14 नमुने तपासणी साठी पाठविण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर घटनास्थळी स्फोटक तज्ज्ञ आणि एटीएस पथक भेट देणार आहे. दरम्यान, हा स्फोट नक्की कशामुळे झाला याबाबत पोलिसांकडून अधिकृत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. बस्तवडे येथे हे सुरू असलेल्या कामावर उत्खनन करण्यास महसूल विभागाची परवानगी होती का ? ही जमीन नक्की कोणाच्या मालकीची आहे ? येथील निघालेल्या हजारो ब्रास दगड मुरुमाचे काय झाले ? महसूल विभागाकडे रॉयल्टी भरलेली आहे काय ? स्फोट करण्यासाठी वापरण्यात येणारी स्फोटके अधिकृत होती काय ? यासह अनेक प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागले आहेत. संपादन : युवराज यादव

