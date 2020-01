तुम्हाला माहित्येय का...? आज सोलापुरात किती गुन्हे घडले...?

शरद नागरी बॅंकेच्या व्यवस्थापकाला जिवे मारण्याची धमकी सोलापूर : "तुम्ही माझ्या थकीत कर्जाची रक्कम कशी वसूल करता, ते बघतो' असे म्हणून शरद नागरी बॅंकेच्या व्यवस्थापकाला मारहाण करून जिवे ठार मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी शिवाजी गजेंद्र भोसले (रा. निराळे वस्ती, मुरारजी पेठ, सोलापूर) आणि त्याच्या तिघा साथीदारांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. लकी चौकातील शरद नागरी सहकारी बॅंकेचे व्यवस्थापक दीपक प्रभाकर आदाने (वय 50, रा. हिरा आर्केड, होटगी रोड, सोलापूर) यांनी फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. ही घटना 24 डिसेंबर 2019 रोजी बॅंकेत घडली. आरोपींनी बॅंकेच्या चेअरमनच्या केबिनमध्ये घुसून "तुम्ही माझ्या थकीत कर्जाची रक्कम कशी वसूल करता, ते बघतो' असे म्हणून शिवीगाळ, मारहाण केली. भोसले यांना आरोपींनी जिवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. ट्रॅक्‍टरच्या धडकेने दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू

भरधाव ट्रॅक्‍टरच्या धडकेने दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना 4 जानेवारी रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास कुसूर (ता. दक्षिण सोलापूर) परिसरातील भीमाशंकर बिराजदार वस्ती परिसरात घडली. औदूसिद्ध सुखदेव खोत (वय 30, रा. मंद्रूप, ता. दक्षिण सोलापूर) असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी ट्रॅक्‍टर चालकावर मंद्रूप पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. मृत औदूसिद्ध यांचे वडील सुखदेव धोंडप्पा खोत (वय 55, रा. जिगजिणी, ता. इंडी, जि. विजयपूर, सध्या- मंद्रूप, ता. दक्षिण सोलापूर) यांनी फिर्याद दिली आहे. औदूसिद्ध खोत हे दुचाकीवरून विंचूरमार्गे कुसूरकडे जात होता. कुसूर येथील भीमाशंकर बिराजदार यांच्या वस्तीजवळ ट्रॅक्‍टरने (केए 28 टीबी 7582) औदूसिद्ध यांच्या दुचाकीला धडक दिली. या घटनेत गंभीर जखमी होऊन औदूसिद्ध यांचा मृत्यू झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. दोन दुकाने फोडून चोरी

गोंधळे वस्ती परिसरातील सोना-चांदी अपार्टमेंट रस्त्यावरील दोन दुकाने फोडून चोरट्याने 21 हजार 500 रुपयांचा ऐवज चोरून नेला आहे. ही घटना रविवारी पहाटेच्या सुमारास घडली. फारुख गफूर शेख (वय 47, रा. तेलंगी पाच्छा पेठ, सोलापूर) यांनी सलगर वस्ती पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. चोरट्याने शेख यांच्या इंडिया चिकन सेंटर या दुकानाच्या पत्र्याच्या शेडचे कुलूप तोडून चोरी केली तसेच शेजारील महंमद बागवान यांच्या दुकानाचे कुलूप तोडून चोरी केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. अपघाती मृत्यूप्रकरणी रिक्षा चालकावर गुन्हा

भरधाव रिक्षाच्या धडकेने वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी अल्पवयीन रिक्षाचालक आरोपीवर फौजदार चावडी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. बाळासाहेब सत्यप्पा आयगोळे (वय 52, रा. बरूर, ता. दक्षिण सोलापूर) यांनी फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणात आरोपी रिक्षाचालक हा 17 वर्षांचा आहे. त्याने त्याची रिक्षा निष्काळजीपणाने चालवून केगाव परिसरात डेंटल कॉलेजजवळ रस्त्यावर थांबलेल्या टिपरला ड्रायव्हरकडील बाजूस धडक दिली. या घटनेत भागाबाई नारायण भोसले (वय 78, रा. वानकर वस्ती, सोलापूर) यांचा मृत्यू झाला. तसेच संगीता नवनाथ कदम (वय 40, रा. तोडकर वस्ती, बाळे) यांना धडक देऊन गंभीर जखमी केले. याप्रकरणी रिक्षा चालकासह रिक्षा चालवण्यास देणाऱ्या रिक्षा मालकावरही गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक सोमनाथ देशमाने तपास करीत आहेत. "लग्नात लॉकेट घातले नाही, कर्ज फेडण्यासाठी पैसे आण'

"लग्नात पतीसाठी दोन-तीन तोळ्यांचे सोन्याचे लॉकेट घातले नाही, कर्ज फेडण्यासाठी माहेरून पैसे घेऊन ये' असे म्हणून विवाहितेचा छळ केला. याप्रकरणी पती खंडेश्‍वर सुभाष सगाटे, सासरा सुभाष, सासू मीना, दीर मल्हारी सगाटे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. वर्षा खंडेश्‍वर सगाटे (वय 30, रा. एकतानगर पोलिस गृहनिर्माण सोसायटी, सोलापूर) यांनी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. आरोपींनी सोन्यासाठी, पैशासाठी वर्षा यांना उपाशी ठेवले. शिवीगाळ, मारहाण केली. जीवे मारण्याची धमकी देऊन शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. सहायक फौजदार सुधाकर सरवदे तपास करीत आहेत.

