सलून दुकाने सुरू ठेवल्यास कारवाई करण्याचा या असोसिएशनचा इशारा 

सांगली- "कोरोना' च्या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा एकदा सलून आणि ब्युटी पार्लर दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश प्राप्त झालेत. त्यामुळे सलून व ब्युटी पार्लर दुकाने बंद ठेवावीत. तरीही शहरात कोणी दुकाने चालू ठेवल्यास कारवाई केली जाईल असा इशारा संत सेना महाराज सलून असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष खंडागळे यांनी दिला आहे. याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, "लॉकडाउन' च्या काळात सलून व्यवसायिकांना दोन महिने काम नसल्यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेकांना उदरनिर्वाह करणे कठीण बनले आहे. त्यामुळे व्यवसायिकांना प्रति महिना अनुदान द्यावे अशी आमची मागणी आहे. आज महापालिका क्षेत्रात सलून दुकाने आणि ब्युटी पार्लरची संख्या दोन हजारहून अधिक आहे. लॉकडाउन शिथील केल्यानंतर पुन्हा एकदा व्यवसाय सुरू झाले होते. परंतू शासन आदेश आणि जिल्हाधिकारी यांच्या सुचनेनुसार 2 जूनपासून जिल्ह्यातील सर्व सलून व ब्युटी पार्लर दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश मिळाले आहेत. त्यानुसार सर्वांनी दुकाने बंद ठेवून प्रशासनाला सहकार्य करावे. दुकाने चालू राहिल्यास होणाऱ्या कारवाईस संघटना जबाबदार राहणार नाही. शहरात दुकाने चालू ठेवल्यास सलून असोसिएशन देखील कारवाई करेल. पोलिसांना सांगून कारवाई करण्यास सांगितले जाईल असा इशाराही श्री. खंडागळे यांनी दिला.



