बिबट्यानंतर आता वाघांची डरकाळी ; दोन दिवसांत दोन गायींचा फडशा, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

खानापूर : भीमगड अभयारण्यातील हेम्माडगा परिसरात गावांजवळ वाघाचा वावर वाढला आहे. गेल्या दोन दिवसांत वाघाने दोन गायींचा फडशा पाडल्याने स्थानिकांत घबराट पसरली आहे. गेले काही महिने वाघांचा वावर नव्हता. पण, पुन्हा डरकाळी घुमू लागल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. भीमगड अभयारण्यात पाळीव प्राण्यांचा वन्यप्राण्याकडून फडशा पाडण्याच्या घटना नेहमीच घडत असतात. सहा महिन्यांपूर्वी अनमोड राज्यमार्गापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या हेम्माडग्यातील सुमारे 20 जनावरे वाघाने फस्त केली होती. एकदा तर चक्क वासराला गोठ्यातून पळविले होते. त्यानंतर गेले काही महिने या भागात वाघाचा वावर नव्हता. शुक्रवारी (ता. 29) श्रीकांत मादार यांच्या दोन गायींचा वाघाने फडशा पाडल्याचे उघडकीस आले. दोन्ही गायी दुभत्या असल्याने त्यांना सुमारे 80 हजारांचा फटका बसला आहे. हेही वाचा - आशियायी महामार्ग बिबट्यासाठी कर्दनकाळ बनला आहे वनाधिकारी एम. बी. नंद्यापगोळ्ळ यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचानामा केला. दिवसाढवळ्या वाघ दृष्टीस पडत असून त्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे केली. वाघाने गायींचा फडशा पाडलेले ठिकाण भीमगड निसर्गधामापासून जवळच आहे. शिवाय या वाघाचा अनमोड मार्गावरही वावर असल्यामुळे वनखात्याकडून दक्षता घेतली जात असल्याचे श्री. नंद्यापगोळ्ळ यांनी सांगितले. हेम्माडगा परिसरात धुमाकूळ घालणारा वाघ भीमगड अभयारण्यातील असण्याबद्दल शंका आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून काळी अभयारण्यातील वाघाचा काळी, भीमगड, गोव्यातील म्हादई, महाराष्ट्रातील दोडामार्ग या भागात सारखा प्रवास सुरु आहे. त्यामुळे बऱ्याचवेळा स्थानिक वाघांशी त्याचा संघर्ष होत आहे. कणकुंबी वनविभागाने गेल्या वर्षी या वाघाच्या प्रवासाबाबत व्याघ्र संशोधन संस्थेला कळविले होते. "गेल्या काही वर्षांत सुगीनंतरच्या काळात वाघांकडून पाळीव प्राण्यावरील हल्ले वाढले आहेत. शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यातुलनेत वनखात्याकडून मिळणारी भरपाई अत्यल्प आहे. किमान अभयारण्यातील गावांसाठी भरपाईची रक्कम वाढवून द्यायला हवी. त्यामुळे वन्यप्राण्याबद्दलचा जनसामान्यांतील रोष कमी होईल." - विजय मादार, सामाजिक कार्यकर्ते, हेम्मडगा संपादन - स्नेहल कदम

