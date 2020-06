पोकलॅंडचा वापर त्याने असा केला

कडेगाव : रायगाव (ता. कडेगाव, जि. सांगली ) येथे अशोक राजाराम जाधव (रा.रायगाव) यांनी शेतातील पाईप लाईन का फोडली याबाबत विचारणा केली म्हणून पोकलॅंड मशीनच्या बकेटच्या साहाय्याने त्यांना चरीत ढकलून गंभीर जखमी केल्याप्रकरणी पोकलॅंड चालक सत्येंद्र रामलखन डोहर ( वय-22,रा नयागाव, राज्य मध्यप्रदेश ) याच्या विरोधात कडेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत कृष्णात यशवंत घाडगे (रा.रायगाव) यांनी कडेगाव पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली.ही घटना आज रोजी दुपारी दीड वाजता घडली.याप्रकरणी पोलिसांनी संशयित सत्येंद्र डोहर याला ताब्यात घेतले आहे. याबाबत कडेगाव पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी,रायगाव येथील जगन्नाथ ज्ञानू सव्वाशे यांच्या शेतात पाईपलाईनचे काम सुरु आहे.यावेळी काम सुरू असताना अशोक जाधव व कृष्णात घाडगे यांच्या शेतातील पाईपलाईन फुटली.याबाबत त्यांनी संशयित आरोपी पोकलॅंड मशीन चालक सत्येंद्र रामलखन डोहर याला विचारणा केली असता 'तुम्ही मला खूप त्रास देत आहात ,मी तुम्हाला सोडणार नाही 'असे सांगत पोकलॅंड बकेटच्या सहाय्याने अशोक जाधव याना चरीत ढकलून दिले व वरून त्यांच्या पाठीवर बकेटने दाब देऊन गंभीर जखमी केले व जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेची कडेगाव पोलिसांत नोंद झाली असून अधिक तपास पोलीस निरीक्षक विपीन हसबनिस हे करीत आहेत.

