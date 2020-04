बॅंकेची "ती' शाखा महापालिकेकडून सील 

सांगली : विजयनगर येथील कोरोनाबाधित रुग्ण ज्या सहकारी बॅंकेच्या शाखेत सेवेत होता, ती शाखा आज महापालिकेने सील केली. आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात आली असून बॅंकेतील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्यात आले आहे. 14 दिवस ही शाखा बंद ठेवण्यात येणार आहे. कोरोनाबाधित रुग्ण गणपती पेठेत एका सहकारी बॅंकेच्या शाखेत सेवेत होते. त्यामुळे ही बॅंक महापालिकेच्या पथकाने आज सील केली. तत्पूर्वी बॅंकेतील आठ ते 18 एप्रिल अखेरचे सर्व सीसीटीव्ही फुटेज महापालिकेच्या पथकाने ताब्यात घेतले. फुटेजनुसार त्या बाधित व्यक्तीच्या संपर्कात आलेले आणि बॅंकेत दैनंदिन येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांची तपासणी केली जाणार आहे.

विजयनगर येथील एका बॅंक कर्मचाऱ्यास कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर रविवारपासून प्रशासनाकडून खबरदारीचे सर्व उपाय योजण्यात येत आहेत. यामध्ये तो रुग्ण ज्या बॅंकेत काम करत होता त्या बॅंकेतील आणि कुटुंबातील व्यक्तींना खबरदारी म्हणून ताब्यात घेऊन क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या आदेशानुसार संबधित बॅंक परिसर आणि विजयनगर येथील राहत्या घराच्या परिसरात औषध फवारणीसह सर्व्हे करण्यात येत आहे.

अतिक्रमण अधिकारी दिलीप घोरपडे, स्वच्छता निरीक्षक अविनाश पाटणकर आणि प्रणिल माने यांनी पीपीई कीटचा वापर करून संपूर्ण बॅंकेची तपासणी केली. यामध्ये काही ग्राहकांची माहिती महापालिकेकडून ताब्यात घेण्यात आली होती. यानुसार 98 लोकांची लिस्ट महापालिकेला मिळाली होतो. आज आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या सुचनेनुसार दिलीप घोरपडे, अविनाश पाटणकर आणि विक्रम घाडगे यांच्या पथकाने पटेल चौकातील ती बॅंक शाखा सील केली आहे. त्याच पद्धतीने खबरदारी आणि प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुढील 14 दिवस बॅंक बंद ठेवण्याबाबतची नोटिससुद्धा चिकटवण्यात आली आहे. बॅंक सील करण्यापूर्वी महापालिकेच्या पथकाने बॅंकेतील आठ एप्रिल ते 18 एप्रिल या कालावधीमधील सीसीटीव्ही फुटेजचा डिव्हीआरसुद्धा ताब्यात घेतला असून या फुटेजवरून या बॅंकेत दैनंदिन कामकाज करणारे आणि अन्य नियमित ग्राहक यांची वैद्यकीय तपासणी केली जाणार आहे. याचबरोबर खबरदारी म्हणून आज दुसऱ्या दिवशीही प्रतिबंधिक क्षेत्रात घरसर्व्हे आणि औषध फवारणी नियमितपणे सुरू ठेवण्यात आली आहे.



Web Title: The bank seals it from the municipality