बनपुरीत बापाने मुलीचा खून करून गुपचूप उरकला अंत्यविधी; अर्धवट जळालेला मृतदेह केला दफन

आटपाडी (जि. सांगली) : अठरा वर्षीय मुलगी विवाहास तयार होत नसल्याच्या कारणावर चिडलेल्या बापाने डोक्‍यात बेडगं घालून स्वतःच्या मुलीचा खून केला. यानंतर चौघांना सोबत घेऊन गुपचूप अंत्यविधी केला. अर्धवट प्रेत जळाल्यामुळे ते मध्यरात्रीच दफन करून टाकल्याचा प्रकार आठ दिवसांनंतर बनपुरी येथे आज उघडकीस आला. याप्रकरणी बाप उत्तम महादेव चौगुले (वय 42) याच्यावर आटपाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी अटक केली. ताई उत्तम चौगुले (वय 18) असे मृत पावलेल्या मुलीचे नाव आहे. यासंबंधी पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, उत्तम चौगुले हा बनपुरी येथे पूर्वेला चौगुले वस्तीवर कुटुंबीयांसोबत राहतो. गेल्या शनिवारी (ता. 13) रात्री त्यांच्या घरी हा प्रकार घडला. मुलीला विवाह पाहण्यासाठी रविवारी (ता. 14) पाहुणे येणार होते. मात्र मुलीचा लग्नाला नकार होता. ती आत्ताच लग्न नको, असे म्हणत होती. यावरून रात्री साडेनऊ वाजता वडील उत्तम आणि मुलगी ताई यांच्यामध्ये वाद झाला. यातूनच रागाच्या भरात उत्तम चौगुले याने बेडग्याने मुलीला बेदम मारले. यावेळी डोक्‍यावर घाव बसल्यामुळे मुलगी रक्ताच्या थारोळ्यात पडली. तिचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर घरात स्वच्छता करून, शेजाऱ्यांसमोर मुलीचा हृदयविकाराच्या झटक्‍याने मृत्यू झाल्याचा बनाव केला. वस्तीवरची अनेक माणसं अंत्यविधीसाठी जमा झाली. अनेकांना ही घटना संशयास्पद वाटली. त्यामुळे बहुतांश साऱ्यांनीच काढता पाय घेतला. ताई पाहुण्यांनाही याची माहिती दिली नाही. आरोपी उत्तम चौगुले याने इतर चौघांना सोबत घेऊन घराशेजारीच असलेल्या ओढापात्रात शेतातील लाकडे गोळा करून मध्यरात्री अंत्यविधी केला. प्रेत अर्धवट जळल्यामुळे पहाटे ते ओढा पात्रातच दफन केले. तिसऱ्या दिवशी रक्षाविसर्जनही केले नाही. या घटनेची गावात उलट सुलट चर्चा चालू होती. अखेर आज पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन संशयित आरोपी उत्तम चौगुले याला ताब्यात घेतले. त्याला पोलिसी हिसका दाखवताच त्याने स्वतःच्या मुलीचा खून केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी त्याला अटक केली. संपादन : युवराज यादव

