सावधान ! ....असा प्रकार घडला तर बॅंका बंद ठेवण्याचा इशारा

सांगली- बॅंकेत येणाऱ्या ग्राहकांचे तापमान तपासणे बंधनकारक आहे. तरीही मिरजेत तापमान तपासणाऱ्या कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याचा प्रकार घडला. या घटनेचा जिल्हा बॅंक कर्मचारी समन्वय समितीने निषेध केला. यापुढे असा प्रकार घडल्यास बॅंका बंद ठेवल्या जातील असा इशारा समितीने दिला. याबाबत जिल्हाधिकारी यांना समितीने निवेदन दिले आहे. सध्या कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न होत आहे. बॅंक कर्मचारी देखील या लढ्यात सामिल आहेत. ग्राहकांना सेवा देत असताना बॅंक कर्मचाऱ्यांना "कोरोना' ची लागण होण्याचे प्रकार काही ठिकाणी घडलेत. सांगलीत तर एका बॅंक कर्मचाऱ्याचा "कोरोना' मुळे मृत्यू झाला. खबरदारीचा उपाय म्हणून थर्मल स्क्रिनिंग यंत्राच्या मदतीने ग्राहकाचे तापमान तपासून बॅंकेत प्रवेश देण्याबाबत आयबीए ने सूचना दिल्या आहेत. तरीही 28 एप्रिल रोजी मिरजेतील बॅंक ऑफ बडोदा शाखेत तापमान का तपासले म्हणून चौघांनी सुरक्षा रक्षकास मारहाण केली. त्यामुळे या घटनेच्या निषेधार्थ जिल्हा बॅंक कर्मचारी समितीने बैठक घेतली. त्यामध्ये घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला. दरम्यान समितीचे लक्ष्मीकांत कट्टी, अनंत बिळगी यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांना याबाबत निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे, ग्राहकाचे तापमान तपासणे बंधनकारक असून त्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे. मिरजेत उपाधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी तत्काळ कारवाई केली. त्याप्रमाणे बॅंक कर्मचारी व बॅंकेच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करावी. दोषींवर गुन्हा नोंदवून कडक कारवाई केल्यास पुन्हा अशा घटना घडणार नाहीत. बॅंकेच्या ग्राहकांनी देखील रांगेत व वैयक्तिक अंतर राखून सहकार्य करावे. गर्दी वाढते अशा ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त तैनात करावा. यापुढे मिरजेसारखा प्रकार घडल्यास बॅंक बंद ठेवली जाईल. त्याचा इतरांना त्रास होणार असल्यामुळे संयम राखला जावा. समितीचे अरविंद चौगुले, दिलीप पाटील, अमोल खोत, विश्‍वास पाटील, प्रफुल्ल पाटील, बाबासाहेब कोरूचे आदींच्या निवेदनावर सह्या आहेत.



